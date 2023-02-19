Під час розстрілу активістів Майдану Янукович активно спілкувася з Медведчуком, - Офіс генпрокурора

Янукович надзвонював Медведчуку 19 та 20 лютого, коли той перебував на Закарпатті і в Криму.

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Четвертий президент України Віктор Янукович під час розстрілів учасників Майдану в лютому 2014 року активно спілкувався з Віктором Медведчуком. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Департаменту Офісу генпрокурора України у справах "Майдану" Олексій Донський

"Що цікаво про Медведчука, то, наприклад, він 19 лютого перебував у Закарпатській області у своєму домоволодінні, і напередодні подій 20 лютого вилетів до Криму. І на момент, коли відбуваються безпосередньо розстріли, він активно спілкується мобільним телефоном з Януковичем. Саме у час розстрілів", — зазначив Донський.

Він додав, що під час розстрілу євромайданівців на перехресті вулиць Житомирської та Володимирської у Києві перебував екснардеп-втікач від Партії регіонів Олег Царьов

11 січня Печерський райсуд Києва дозволив заарештувати експрезидента-втікача Віктора Януковича в межах справи про розстріл людей на Майдані в лютому 2014 року. Слідством встановлено, що в лютому 2014 року колишній президент разом з очільниками СБУ, МВС та Міноборони без законних підстав організували застосування спецзасобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону учасників демонстрації. 10 підозрюваним заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Усі злочини, скоєні під час Революції гідності об'єднали в одну - "справу Майдану". У її межах у судах проходять слухання орієнтовно 86 судових справ щодо 176 осіб.

Епізоди справи стосуються подій від 30 листопада (розгону студентів Майдану) та розстрілів активістів протягом січня-лютого 2014 року.

Раніше Фокус повідомляв, що слідство визнало, що четвертий президент України Віктор Янукович причетний до дій, внаслідок яких від 18 по 20 лютого 2014 року загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

В РФ Азарову, Медведчуку та Януковичу запропонували створити "уряд України у вигнанні". Представник російської військової академії наук заявив, що чинна українська влада налаштовує громадян країни проти себе.