Розстріл "євромайданівців": Януковичу обрали запобіжний захід

Слідство визнало, що четвертий президент України Віктор Янукович вчинив дії, через які з 18 по 20 лютого 2014 року загинуло 76 громадян.

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Печерський районний суд Києва у вівторок, 17 січня, ухвалив рішення про заочний арешт четвертого президента України Віктора Януковича у справі про масовий розстріл мітингувальників під час "Революції Гідності". Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань України.

Такий запобіжний захід Януковичу суд обрав за клопотанням слідчого ДБР, погодженого з Офісом Генерального прокурора.

Також суддя визначила термін, протягом якого адвокати Віктора Януковича мають ознайомитись із матеріалами справи. Після цього звинувачення направлять до суду.

Яке звинувачення слідство висунуло Віктору Януковичу

У листопаді 2021 року Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо злочинів Віктора Януковича та інших дев'яти чиновників під час акцій протесту у 2014 році.

Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинули 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Слідство визнало, що четвертий президент України та керівники силових відомств без законних підстав організували застосування спеціальних засобів, військової техніки, а також вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року справу про незаконне заволодіння резиденцією "Межигір'я" направили до суду. Віктора Януковича та його сина звинувачують за трьома статтями КК України. Згідно з матеріалами справи, збитки від їхньої злочинної діяльності оцінюються більш ніж у 500 млн грн.

Фокус також писав, що в РФ Азарову, Медведчуку та Януковичу запропонували створити "уряд України у вигнанні". Після публікації пропагандистської статті Віктора Медведчука член-кореспондент Академії військових наук РФ Володимир Козін закликав "на сторінках друку та електронних ЗМІ" поділитися ідеями також і колишніх прем'єрів України Миколи Азарова та президента Віктора Януковича.