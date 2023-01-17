Расстрел "евромайдановцев": Януковичу избрали меру пресечения

Следствие посчитало, что четвертый президент Украины Виктор Янукович совершил действия, и-за которых с 18 по 20 февраля 2014 года погибло 76 граждан.

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Печерский районный суд Киева во вторник, 17 января, принял решение о заочном аресте четвертого президента Украины Виктора Януковича по делу о массовом расстреле митингующих во время "Революции Достоинства". Об этом сообщают в Государственном бюро расследований Украины.

Такую меру пресечения Януковичу суд избрал по ходатайству следователя ГБР, согласованного с Офисом Генерального прокурора.

Также судья определила строк, в течении которого адвокаты Виктора Януковича должны ознакомиться с материалами дела. После этого обвинение направят в суд.

Какое обвинение следствие предъявило Виктору Януковичу

В ноябре 2021 года Государственное бюро расследований завершило следствие относительно преступлений Виктора Януковича и других девяти чиновников во время акций протеста в 2014 году.

Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Следствие посчитало, что четвертый президент Украины и руководители силовых ведомств без законных оснований организовали применение специальных средств, военной техники, а также огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.

Напомним, в начале декабря 2022 года дело о незаконном завладении резиденцией "Межигорье" направили в суд. Виктора Януковича и его сына обвиняют по трем статьям УК Украины. Согласно материалам дела, ущерб от их преступной деятельности оценивается более чем в 500 млн грн.

Фокус также писал, что в РФ Азарову, Медведчуку и Януковичу предложили создать "правительство Украины в изгнании". После публикации пропагандистской статьи Виктора Медведчука член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин призвал "на страницах печати и электронных СМИ" поделиться идеями также и бывших премьера Украины Николая Азарова и президента Виктора Януковича.