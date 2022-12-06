Заочное обвинение: дело Януковича по Межигорью направлено в суд, — САП

Экс-президента и его сына обвиняют по трем статьям УК Украины. Согласно материалам дела, ущерб от преступной деятельности Януковича и его сына оценивается более чем в 500 млн грн.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд материалы дела о незаконном завладении резиденцией "Межигорье", в котором фигурируют экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Экспрезидент Украины и его сын оказались на скамье подсудимых по обвинению в завладении резиденцией "Межгорье", — говорится в сообщении.

Обвинительный акт на Виктора Януковича и Александра Януковича был направлен в суд согласно расследованию преступлений по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 и ч. 5 ст. 368 УК Украины.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) инициировало арест сотен объектов имущества и транспортных средств на территории Межигорья, которые в дальнейшем были переданы в управление Агентства по поиску и менеджменту активов (АРМА).

Напомним, в 2002-2013 годах бывший украинский президент Виктор Янукович совместно со своим сыном, пользуясь своим служебным положением, незаконно завладел комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" и, соответственно, земельным участком под ним. После этого комплекс стал официальной резиденцией Януковича. По данным следствия, нанесенный государству ущерб в результате неправомерных действий экс-президента оценивается более чем в 500 млн грн.

В октябре 2021 Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно избрал Виктору Януковичу меру пресечения по делу о резиденции "Межигорье" в виде виде содержания под стражей. А 21 ноября 2022 года НАБУ вызывало к себе Виктора Януковича и его сына по делу о Межигорье. В опубликованных повестках были указаны адреса подозреваемых — согласно данным, Виктор Янукович проживает в Ростове-на-Дону, а его сын Александр в Санкт-Петербурге.