Заочне звинувачення: справа Януковича щодо Межигір'я направлена до суду, — САП

Експрезидента та його сина звинувачують за трьома статтями КК України. Згідно з матеріалами справи, збитки від злочинної діяльності Януковича та його сина оцінюються більш ніж у 500 млн грн.

Related video

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду матеріали справи про незаконне заволодіння резиденцією "Межигір'я", в якій фігурують експрезидент України Віктор Янукович та його син Олександр. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

"Експрезидент України та його син опинилися на лаві підсудних за звинуваченням у заволодінні резиденцією "Межигір'я", — йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт на Віктора Януковича та Олександра Януковича було направлено до суду згідно з розслідуванням злочинів за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 5 ст. 368 КК України.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) ініціювало арешт сотень об'єктів майна та транспортних засобів на території Межигір'я, які надалі були передані в управління Агентства з пошуку та менеджменту активів (АРМА).

Нагадаємо, у 2002-2013 роках колишній український президент Віктор Янукович спільно зі своїм сином, користуючись своїм службовим становищем, незаконно заволодів комплексом відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір'я" та, відповідно, земельною ділянкою під ним. Після цього комплекс став офіційною резиденцією Януковича. За даними слідства, завдані державі збитки внаслідок неправомірних дій експрезидента оцінюються більш ніж у 500 млн грн.

У жовтні 2021 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав Віктору Януковичу запобіжний захід у справі про резиденцію "Межигір'я" у вигляді утримання під вартою. А 21 листопада 2022 року НАБУ викликало до себе Віктора Януковича та його сина у справі про Межигір'я. В опублікованих повістках було вказано адреси підозрюваних — за даними, Віктор Янукович проживає в Ростові-на-Дону, а його син Олександр у Санкт-Петербурзі.