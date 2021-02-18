Адвокат небесної сотні звинувачує активіста євромайдану Бубенчика у вбивстві беркутівців

На думку юриста, Майдан це злочин, замовники якого досі не встановлені.

Адвокат Віталій Титич, що представляє інтереси Небесної сотні у розслідуванні у справі розстрілів на Майдані звинувачує активіста Івана Бубенчика у вбивствах силовиків. Про це він розповів Фокусу в матеріалі сайту.

"Досі незрозуміло чому в момент, коли на Майдані було відносно спокійно, знаходяться ці стрілки. Більше того, з Бубенчика роблять героя. Згадайте, який галас піднявся, коли його намагалися затримати, — мовляв, відбувається атака на патріотів! Але чи так це? Де були такі "герої", коли на Інститутській спецрота розстрілювала людей?", — заявляє адвокат.

У будівлі консерваторії 19 лютого перебувала група людей зі зброєю. За версією слідства, у момент вбивства двох беркутівців на балконі обсерваторії було два активіста Майдану — Зіновій Парасюк (батько екс-нардепа Володимира Парасюка) і Іван Бубенчик. Вони вели вогонь з балкона обсерваторії. Цього не приховує і сам Іван, він пояснює свої дії тим, що потрібно було відбити наступ на Майдан силовиків.

[ + – ] Після оголошення Івану Бубенчику підозри у вбивстві правоохоронців розслідування довелося припинити через закон про заборону переслідування євромайданівців Фото: УНІАН

"До показань снайперів у суді, даних під присягою, у нас були сумніви, як кваліфікувати дії учасників групи Бубенчика — Парасюка: як провокаторів, що діють з конкретним наміром чи "корисливих ідіотів". Якби вони були ідіотами, то снайперам контртерористичних підрозділів нічого не завадило б їх нейтралізувати. Але таких підрозділів чомусь не виявилося на місці злочину. Зараз сторона захисту беркутівців активно використовує факт застосування вогнепальної зброї у бік силовиків для виправдання дій своїх підзахисних", — говорить адвокат.

[ + – ] Володимир Парасюк з батьком, Зіновієм Парасюком Фото: УНІАН

Титич переконаний, що події на Майдані не треба розглядати як боротьбу своїх проти чужих, адже і протестувальники, і силовики, на його думку, переважно були обʼєктами одного злочину, замовники якого досі не встановлені.

Фокус до сьомої річниці розстрілів на Майдані підготував матеріал, в якому поспілкувався з активістами Майдану, адвокатами та політиками, які брали участь у подіях.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла постанову, яка покладає всю відповідальність за розстріли Майдану, війну на Донбасі й анексію Криму на Віктора Януковича. Після цього екс-президент опублікував заяву, в якій звинуватив Майдан у "державному перевороті".