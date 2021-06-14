Справа Майдану: двох беркутівців засудили до 3 років в'язниці

Суд постановив, що силовики перевищили свої повноваження 30 листопада 2013 року під час силового розгону протестувальників.

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок двом "беркутівцям" Віктору Ейсмонту та Володимиру Мохоню за силовий розгін протестувальників 30 листопада 2013 року. Про це стало відомо з трансляції засідання суду.

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Суд визнав винними двох силовиків за частиною 1 статті 28 частини 2 статті 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень). Їх засудили до трьох років позбавлення волі із забороною обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки.

При цьому за статтею за перешкоджання мирним зібранням та службове підроблення закінчився термін давності, тому їх звільнили від покарання за цими статтями.

Суд також повністю задовольнив цивільний позов Максима Федяя до Ейсмонта, Мохоня, Головного управління Нацполіції в Києві й МВС про відшкодування моральної шкоди в розмірі 400 тис. гривень. Згідно з вироком, Ейсмонт і Мохонь затримали потерпілого Федяя біля стели на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року, склавши на нього протокол за безпідставним звинуваченням.

Нагадаємо, адвокат небесної сотні звинувачує активіста Євромайдану Бубенчика у вбивстві беркутівців.