Екскомандир роти "Беркута" отримав підозру в організації теракту та вбивств на Майдані

Слідство вважає, що колишній правоохоронець, зокрема причетний до загибелі трьох учасників протесту.

Колишньому командиру оперативної роти батальйону "Беркут" повідомили про підозру в організації теракту та вбивств протестувальників на Майдані в лютому 2014 року, у результаті яких загинули три людини, а близько 200 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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За словами представників відомства, йдеться про події, що сталися в центрі Києва 18 лютого 2014 року.

Тоді, як стверджує слідство, підозрюваний організував учинення своїми підлеглими теракту, метою якого було перешкодити масовому руху мітингувальників, залякати їх і вплинути на рішення учасників протесту.

Для цього експравоохоронець, за даними Офісу генпрокурора, безпідставно та з порушенням закону забезпечив невибіркове застосування спецзасобів і вогнепальної зброї співробітниками "Беркута".

За версією слідства, такі дії підозрюваного призвели до вбивства трьох учасників акції протесту, важкиих поранень 11 осіб, заподіяння поранень середньої тяжкості 59 особам і легких — 129.

"Підозрюваному інкримінується організація, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисні вбивства ітазакінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції від 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 КК України (в редакції від 21.09.2006), ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (в редакції від 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.121 КК України)", — повідомили в Офісі генпрокурора.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудовим розслідуванням займаються слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР).

Нагадаємо, раніше на початку серпня Печерський районний суд Києва дав дозвіл ДБР провести спеціальне досудове розслідування щодо експрезидента Віктора Януковича у справі про розстріл учасників мітингу на Майдані в період із 18 по 20 лютого 2014 року. Тепер слідчі можуть направити обвинувальний акт до суду за заочною процедурою.

А минулого місяця столичний суд засудив двох "беркутівців" Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня до 3 років тюремного ув'язнення за участь у силовому розгоні протестувальників на Майдані 30 листопада 2013 року.