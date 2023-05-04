Расстрелы на Майдане: экс-командиру львовского "Беркута" сообщили о новом подозрении

По данным следствия, действия бывшего правоохранителя привели к гибели троих протестующих, еще 10 человек получили ранения.

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В четверг, 4 апреля, при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора бывшему командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУМВД Украины во Львовской области было объявлено еще одно подозрение. Об этом пишет пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

В этот раз экс-правоохранителю вменяют превышение служебных полномочий с целью присвоения огнестрельного оружия. Речь идет о десяти помповых винтовках Форт-500 М-1.

По версии следствия, подозреваемый намеревался утаить использование упомянутого оружия бойцами подразделения "Беркут" совместно с другими спецподразделениями МВД по отношению к протестующим на улицах Институтской, Шелковичной и Крепостном переулке в Киеве 18 февраля 2014 года.

"Правоохранители производили выстрелы в митингующих патронами ударно-травматического действия и патронами, снаряженными свинцовой картечью. В результате этого от полученных огнестрельных ранений погибли 3 участника акций протеста, 10 – получили огнестрельные ранения", — отметили в прокуратуре.

В публикации также говорится, что ранее бывшему командиру львовского "Беркута" сообщили о подозрении в организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центральном районе украинской столицы. В рамках этого производства 24 апреля он был взят под стражу.

В публикации не упоминается имя подозреваемого, однако по данным издания "Суспільне", речь идет о Ростиславе Пацеляке.

Напомним, что 27 февраля в Офисе генерального прокурора сообщили, что экс-командира спецроты киевского "Беркута" будут судить за массовые расстрелы активистов Майдана 20 февраля 2014 года. Тогда погибло 48 украинских активистов, еще 90 участников акций протеста получили огнестрельные ранения.