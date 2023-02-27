За расстрелы людей на Майдане: в Киеве будут судить экс-командира спецроты столичного "Беркута"

В результате применения оружия с боевыми патронами 20 февраля 2014 года погибло 48 активистов. Еще 90 участников протестов получили огнестрельные ранения.

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Экс-командира спецроты киевского "Беркута" будут судить за массовые расстрелы активистов Майдана 20 февраля 2014 года. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как уточняется, речь идет о бывшем командире роты специального назначения "Беркута", находившегося в подчинении Главного управления МВД в Киеве.

20 февраля 2014 года на улице Институтской в столице сотрудники правоохранительных органов под руководством командира применяли для расстрела участников протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, с боевыми патронами.

В результате погибло 48 украинских активистов, еще 90 участников акций протеста получили огнестрельные ранения.

Впоследствии оружие по указанию командира было похищено, повреждено и спрятано. В ходе расследования удалось найти часть орудий убийства и идентифицировать их.

Подозреваемому инкриминируют превышение служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям, совершение террористического акта, причинение тяжких телесных повреждений, умышленное убийство и покушение на убийство, а также похищение табельного огнестрельного оружия.

В настоящее время подозреваемый находится на территории России. По данным Офиса генпрокурора, он также получил российское гражданство.

Напомним, новости Укрнет также сообщали, что по данным Офиса генпрокурора, коллаборационист в Херсонской области во время оккупации региона выгонял местных жителей из их домов и расселял там российских военных.

19 февраля руководитель департамента Офиса генпрокурора по делам Майдана Алексей Донской рассказывал, что четвертый президент Украины Виктор Янукович во время расстрелов участников Майдана в феврале 2014 года активно общался с политиком Виктором Медведчуком.