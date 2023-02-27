За розстріли людей на Майдані: у Києві судитимуть екскомандира спецроти столичного "Беркуту"

Внаслідок застосування зброї з бойовими патронами 20 лютого 2014 року загинуло 48 активістів. Ще 90 учасників протестів отримали вогнепальні поранення.

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Екскомандира спецроти київського "Беркута" судитимуть за масові розстріли активістів Майдану 20 лютого 2014 року. Про це у понеділок, 27 лютого, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як уточнюють, йдеться про колишнього командира роти спеціального призначення "Беркута", який перебував у підпорядкуванні Головного управління МВС у Києві.

20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у столиці співробітники правоохоронних органів під керівництвом командира застосовували для розстрілу учасників протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю з бойовими патронами.

Внаслідок цього загинуло 48 українських активістів, ще 90 учасників акцій протесту отримали вогнепальні поранення.

Згодом зброю, за вказівкою командира, було викрадено, пошкоджено та заховано. Під час розслідування вдалося знайти частину знарядь убивства та ідентифікувати їх.

Підозрюваному інкримінують перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, вчинення терористичного акту, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, умисне вбивство та замах на вбивство, а також викрадення табельної вогнепальної зброї.

Наразі підозрюваний знаходиться на території Росії. За даними Офісу генпрокурора, він також одержав російське громадянство.

Нагадаємо, новини Укрнет також повідомляли, що за даними Офісу генпрокурора, колабораціоніст у Херсонській області під час окупації регіону виганяв місцевих мешканців із їхніх будинків та розселяв там російських військових.

19 лютого керівник департаменту Офісу генпрокурора у справах Майдану Олексій Донський розповідав, що четвертий президент України Віктор Янукович під час розстрілів учасників Майдану в лютому 2014 року активно спілкувався із політиком Віктором Медведчуком.