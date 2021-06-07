Экс-сотруднику Администрации президента объявили подозрение в госизмене, - Офис генпрокурора

По данным следствия, подозреваемый должен был собирать и систематизировать информацию о стратегическом сотрудничестве Украины с ЕС, РФ и Китаем.

Бывшему сотруднику Администрации Президента Украины, экс-члену СНБО предъявлено обвинение в совершении государственной измены (ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса).

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Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным силовиков, экс-чиновник АП в 2014 году, имея доступ к государственной тайне, вступил в сговор с агентом иностранной разведки и передавал ему секретные данные, которые получал в связи с выполнением служебных обязанностей.

В пресс-службе ОГПУ также добавили, что после сговора с иностранной разведкой экс-сотрудник АП, который также работал в СНБО, должен был собирать, систематизировать и проводить аналитику сведений, касающихся сферы экономики, международных отношений и стратегического сотрудничества Украины с ЕС, Россией и Китаем.

"Незаконные действия подозреваемого заключались в сборе, систематизации и проведении аналитики сведений, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем в независимости от характера информации, а также грифа ограничения доступа к ней. Досудебное расследование осуществляется следователями Главного управления СБУ в. Киеве и Киевской области", — подытожили в Офисе генпрокурора.

По данным Укринформа, украинские силовики начали работу по экс-сотруднику АП еще в 2016-2017 годах, но фамилию топ-чиновника отказались назвать.

"Это не публичное лицо и его имя ничего не скажет. Работу по нему начали еще в 2016-17 годах", — заявили в комментарии журналистам.

Ранее Фокус рассказывал, что суд разрешил спецрасследование против Януковича по делу о захвате власти. Разрешение позволяет силовикам проводить досудебное расследование при отсутствии подозреваемого, которым и является беглый Виктор Янукович.

Также Фокус сообщал, что СБУ получила разрешение на задержание нардепа Козака, которого обвиняют в госизмене. Разрешение выдано на основании подозрения, которое Козак получил вместе с Виктором Медведчуком 11 мая.