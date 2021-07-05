"Кузня на Рибальському" відновила будівництво катерів для української армії (фото, відео)

Через пів року простою, завод продовжив добудовувати артилерійський "Гюрза-М" і десантно-штурмвой "Кентавр-ЛК".

Підприємство "Кузня на Рибальському" відновило будівництво двох катерів для Військово-морських сил ЗС України. Про це повідомляють журналісти "5 каналу", що побували на заводі.

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Для малого броньованого артилерійського катера (МБАК) "Гюрза-М" вже збирають корпус, а для десантно-штурмового катера "Кентавр-ЛК" виконують зварювальні роботи для складання корпусу.

[ + – ] Корпус "Кентавра" Фото: Скриншот

Повідомляється, що для "Гюрза-М" були закуплені деталі з різних країн світу, наприклад, навігаційна система була куплена в Японії. При цьому бойові модулі були розроблені в Україні через небажання західних партнерів продавати деталі Україні на початку розробки проекту.

Поставити на море катери планують до кінця нинішнього року. Завод будує вже 8 катер "Гюрза-М" і другий "Кентавр-ЛК".

Нагадаємо, у Володимир Зеленський анонсував будівництво українського корвета до 2023 року в Туреччині. У березні блогери побували на заводі "Кузня на Рибальському", на той момент завод простоював. Ніякі роботи по добудові катера не велися.

У грудні 2018 року планувалося отримати 4 "Гюрза-М", але отримали лише три. Вони досі не прийняті на озброєння і проходять доопрацювання на заводах.