День ВМС України: Зеленський пообіцяв флоту новий корвет і сучасні катери
Зеленський анонсував побудова українського корвета до кінця 2023 року.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця 2023 роки отримає власний військовий корвет. Будівництво українського корабля вже почали в Туреччині. За словами глави держави, завершувати будівництво українського корвета будуть на території України.
Про це президент розповів під час свого виступу на святкуванні Дня ВМС України в Одесі.
"Одним з моїх головних пріоритетів є розвиток сильних військово-морських сил, які мають в своєму складі сучасні кораблі та озброєння", — сказав Зеленсікій, виступаючи перед українськими моряками.
"Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу ВМС України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладено в Туреччині і буде добудований в Україні до кінця 2023 року", — сказав Зеленський.
Також Президент України розповів, що в рамках військового співробітництва з Великою Британією та США український флот буде поповнено 2 бойовими катерами і ще 3 катери повернуться в стрій після модернізації. Також в Україні очікуються поставки сучасних протимінних кораблів.
Зеленський нагадав про те, що азовський форпост ВМС України, військово-морська база в Бердянську зараз активно розвивається і покращує свою інфраструктуру.
Мало хто міг подивитися вживу на виступ президента, оскільки правоохоронці перекрили одеситам все підходи до причалу Морського вокзалу, де проводилася урочиста частина.
Після офіційної частини над Одеським затокою пролетіли американські літаки. Святкування також відвідала тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Сьогодні на її батьківщині відзначають День незалежності, повідомляється на каналі PavlovskyNews