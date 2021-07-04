День ВМС України: Зеленський пообіцяв флоту новий корвет і сучасні катери

Зеленський анонсував побудова українського корвета до кінця 2023 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця 2023 роки отримає власний військовий корвет. Будівництво українського корабля вже почали в Туреччині. За словами глави держави, завершувати будівництво українського корвета будуть на території України.

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Про це президент розповів під час свого виступу на святкуванні Дня ВМС України в Одесі.

"Одним з моїх головних пріоритетів є розвиток сильних військово-морських сил, які мають в своєму складі сучасні кораблі та озброєння", — сказав Зеленсікій, виступаючи перед українськими моряками.

"Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу ВМС України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладено в Туреччині і буде добудований в Україні до кінця 2023 року", — сказав Зеленський.

Також Президент України розповів, що в рамках військового співробітництва з Великою Британією та США український флот буде поповнено 2 бойовими катерами і ще 3 катери повернуться в стрій після модернізації. Також в Україні очікуються поставки сучасних протимінних кораблів.

Зеленський нагадав про те, що азовський форпост ВМС України, військово-морська база в Бердянську зараз активно розвивається і покращує свою інфраструктуру.

Фото: Pavlovsky News

Мало хто міг подивитися вживу на виступ президента, оскільки правоохоронці перекрили одеситам все підходи до причалу Морського вокзалу, де проводилася урочиста частина.

Фото: Pavlovsky News

Після офіційної частини над Одеським затокою пролетіли американські літаки. Святкування також відвідала тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Сьогодні на її батьківщині відзначають День незалежності, повідомляється на каналі PavlovskyNews