День ВМС Украины: Зеленский пообещал флоту новый корвет и современные катера

Зеленский анонсировал построение украинского корвета до конца 2023 года.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет. Строительство украинского корабля уже начали в Турции. По словам главы государства, завершать строительство украинского корвета будут на территории Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом президент рассказал во время своего выступления на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе.

"Одним из моих главных приоритетов является развитие сильных военно-морских сил, которые имеют в своем составе современные корабли и вооружение", — сказал Зеленсикий, выступая перед украинскими моряками.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023 года", — сказал Зеленский.

Также Президент Украины рассказал, что в рамках военного сотрудничества с Великобританией и США украинский флот будет пополнен 2 боевыми катерами и еще 3 катера вернутся в строй после модернизации. Также в Украину ожидаются поставки современных противоминных кораблей.

Зеленский напомнил о том, что азовский форпост ВМС Украине, военно-морская база в Бердянске сейчас активно развивается и улучшает свою инфраструктуру.

Фото: Pavlovsky News

Мало кто мог посмотреть вживую на выступление президента, поскольку правоохранители перекрыли одесситам все подходы к причалу Морвокзала, где проводилась торжественная часть.

Фото: Pavlovsky News

После официальной части над Одесским заливом пролетели американские самолеты. Празднование также посетила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин. Сегодня на ее родине отмечают День независимости, сообщается на канале PavlovskyNews