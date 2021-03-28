Блогери проникли на завод "Кузня на Рибальському", де стоїть недобудований "Гюрза-М" (відео)

Їм вдалося проникнути на територію цехів, де знаходяться броньовані артилерійські катери різного ступеня готовності.

Блогери YouTube-каналу "Polinwagen" проникли на завод "Кузня на Рибальському", і показали наявні там недобудовані катери для Військово-морських сил України. Відповідні відео вони опублікували на своїй сторінці.

Блогерам вдалося потрапити на територію заводу, пробравшись під парканом, який захищає територію. На опублікованих кадрах видно, що роботи з будівництва МБАКа (малий броньований артилерійський катер) не ведуться. Раніше офіційні представники заводу повідомляли, що фінансування будівництва було призупинено через форс-мажорні обставини — COVID-19.

При цьому видно, що у катера сформований корпус і встановлені агрегати. Інший десантно-штурмовий катер заморожений на етапі формування корпусу.

[ + – ] Стан МБАК для проекту "Гюрза-М" Фото: Скриншот

[ + – ] Відео, зняте в "реферати на Рибальському"

Блогерам вдалося пройтися територією заводу (яка виглядає недоглянутою), побувати в цеху, і піти непоміченими.

[ + – ] Гюрза-М Фото: Вiкiпедiя

Гюрза-М — малі броньовані артилерійські катери, які виробляються в Україні з 2012 року. Нині на озброєнні ВМС України знаходиться 7 таких суден. Одне з них було захоплено росіянами під час спроби пройти через Керченську протоку, але зараз повернулося в стрій.

Нагадаємо, в грудні 2018 року планувалося отримання 4 "Гюрза-М", але отримали лише три.

Зазначимо, що екіпажі патрульних катерів "Island" проходили навчання в США.