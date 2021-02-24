В США провели испытания патрульного катера "Island", который передадут в ВМС Украины (фото)

До конца 2021 году Военно-морские силы получат 5 патрульных катеров. Сейчас их будущие экипажи проходят 10-недельное обучение в Штатах.

В США в Балтиморе прошло испытание ходовых характеристик патрульного катера типа "Island", который передадут в Военно-морские силы Украины. Об этом сообщает Армия Информ.

Катер получил наименование "Сумы" в честь украинского города. Во время испытания была проверена работа агрегатов и механизмов катера и его навигации. В ходе испытаний была набрана максимальная скорость и на ней корабль совершал маневры. Результат испытаний — катер подтвердил все заявленные ходовые качества.

С украинской стороны на борту корабля были Аташе по вопросам обороны при Посольстве Украины в США генерал-майор Борис Кременецкий и Военно-морской атташе капитан 1 ранга Сергей Федорчук.

Катер класса "Island" – это патрульные катера, которые строились с 1985 по 1992 годы в США. Их основные характеристики:

Длина — 33,54 метра,

ширина – 6,4 метра,

осадка 2 метра.

Максимальная скорость — 29,5 узла (56,6 км/ч).

Катера данного класса могут автономно находится в море до 5 суток. Экипаж корабля составляет 18 человек.

Напомним, что в ВМС Украины появится полноценный дивизион из пяти катеров типа Island. На данный момент будущие экипажи кораблей проходят подготовку в США для правильной эксплуатации кораблей.

Также в 2018 году Украина получила первые два катера класса "Island". Тогда моряки также отправлялись в США, чтобы научиться эксплуатировать катеры.