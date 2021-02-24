У США провели випробування патрульного катера "Island", який передадуть ВМС України (фото)

До кінця 2021 році Військово-морські сили отримають 5 патрульних катерів. Зараз їх майбутні екіпажі проходять 10-тижневе навчання в Штатах.

У США в Балтіморі пройшло випробування ходових характеристик патрульного катера типу "Island", який передадуть у Військово-морські сили України. Про це повідомляє Армія Інформ.

Катер отримав найменування "Суми" на честь українського міста. Під час випробування була перевірена робота агрегатів та механізмів катера і його навігації. Під час випробувань була набрана максимальна швидкість і на ній корабель здійснював маневри. Результат випробувань — катер підтвердив всі заявлені ходові якості.

З української сторони на борту корабля були Аташе з питань оборони при Посольстві України в США генерал-майор Борис Кременецький і Військово-морський аташе капітан 1 рангу Сергій Федорчук.

Катер класу "Island" — це патрульні катери, які будувалися з 1985 до 1992 року в США. Їх основні характеристики:

Довжина — 33,54 метра,

ширина — 6,4 метра,

осадка 2 метри.

Максимальна швидкість — 29,5 вузла (56,6 км/год).

Катери цього класу можуть автономно знаходитися в морі до 5 діб. Екіпаж корабля становить 18 осіб.

Нагадаємо, що у ВМС України з'явиться повноцінний дивізіон з п'яти катерів типу Island. Зараз майбутні екіпажі кораблів проходять підготовку в США для правильної експлуатації кораблів.

Також у 2018 році Україна отримала перші два катери класу "Island". Тоді моряки також відправлялися в США, щоб навчитися експлуатувати катери.