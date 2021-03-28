Блогеры проникли на завод "Кузня на Рыбальском", где стоит недостроенный "Гюрза-М" (видео)

Им удалось проникнуть на территорию цехов, где находятся бронированные артиллерийские катера в разной степени готовности.

Блогеры YouTube-канала "Polinwagen" проникли на завод "Кузня на Рыбальском", и показали стоящие там недостроенные катера для Военно-морских сил Украины. Соответствующие видео они опубликовали на своей странице.

Блогерам удалось попасть на территорию завода, пробравшись под забором, который ограждает территорию. На опубликованных кадрах видно, что работы по строительству МБАКа (малый бронированный артиллерийский катер) не ведутся. Ранее официальные представители завода сообщали, что финансирование строительства было приостановлено из-за форс-мажорных обстоятельств — COVID-19.

При этом видно, что у катера сформирован корпус и установлены агрегаты. Другой десантно-штурмовой катер заморожен на этапе формирования корпуса.

[ + – ] Состояние МБАК для проекта "Гюрза-М" Фото: Скриншот

[ + – ] Видео, снятое в "Кузне на рыбальском"

Блогерам удалось пройтись по территории завода (которая выглядит неухоженной), побывать в цеху, и уйти незамеченными.

[ + – ] Гюрза-М Фото: Википедия

Гюрза-М — малые бронированные артиллерийские катера, которые производятся в Украине с 2012 года. На данный момент на вооружении ВМС Украины находится 7 таких суден. Одно из них было захвачено россиянами во время попытки пройти через Керченский пролив, но сейчас вернулось в строй.

Напомним, в декабре 2018 года планировалось получение 4 "Гюрз-М", но получили только три.

Отметим, что экипажи патрульных катеров "Island" проходили обучение в США.