"Кузня на Рыбальском" возобновила строительство катеров для украинской армии (фото, видео)

Спустя пол года простоя, завод продолжил достраивать артиллерийский "Гюрза-М" и десантно-штурмвой "Кентавр-ЛК".

Предприятие "Кузня на Рыбальском" восстановила строительство двух катеров для Военно-морских сил ВС Украины. Об этом сообщают журналисты "5 канала", побывавшие на заводе.

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Для малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) "Гюрза-М" уже собирают корпус, а для десантно-штурмового катера "Кентавр-ЛК" проводят сварочные работы для сборки корпуса.

[ + – ] Корпус "Кентавра" Фото: Скриншот

Сообщается, что для "Гюрзы-М" были закуплены детали из разных стран мира, например, навигационная система была куплена в Японии. При этом боевые модули были разработаны в Украине из-за нежелания западных партнеров продавать детали Украине в начале разработки проекта.

Поставить на море катера планируют к концу нынешнего года. Завод строит уже 8 катер "Гюрза-М" и второй "Кентавр-ЛК".

Напомним, во Владимир Зеленский анонсировал постройку украинского корвета до 2023 года в Турции. В марте блогеры побывали на заводе "Кузня на Рыбальском", на тот момент завод простаивал. Никакие работы по достройке катера не велись.

В декабре 2018 года планировалось получение 4 "Гюрз-М", но получили только три. Они до сих пор не приняты на вооружение и проходят доработку на заводах.