Австралія передасть Україні 14 високоманеврових морських катерів

З початку повномасштабного вторгнення РФ Австралія надала понад 1,3 мільярда доларів військової підтримки Україні.

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Австралія надасть Україні 14 морських швидких та високоманеврених катерів для зміцнення морської та берегової оборони. Про це повідомила пресслужба уряду Австралії.

"Австралія подарує Україні 14 катерів із жорстким корпусом, що підкреслить постійну прихильність уряду підтримці України в її захисті від незаконного вторгнення Росії", — йдеться у повідомленні.

В уряді Австралії уточнили, що ці катери забезпечать швидкі та високоманеврені морські можливості для України.

Там також зазначили, що останній раунд військової підтримки, оцінюваний у 14 мільйонів австралійських доларів, зміцнить морську та берегову оборону України, яка є важливою оперативною сферою для Збройних сил України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія надала понад 1,3 мільярда доларів військової підтримки та понад 1,5 мільярда доларів загальної підтримки уряду України.

Нагадаємо, 16 жовтня ABC News повідомило, що Австралія передасть Україні майже 50 танків Abrams.

За інформацією Defense Express Австралія утилізувала вертольоти MRH90 Taipan, які запитувала Україна. Київ не зміг поповнити арсенал бойової техніки через одну специфічну угоду на світовому ринку озброєнь.