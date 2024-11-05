Австралия передаст Украине 14 высокоманевренных морских катеров

С начала полномасштабного вторжения РФ Австралия предоставила более 1,3 миллиарда долларов военной поддержки Украине.

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Австралия предоставит Украине 14 морских быстрых и высокоманевренных катеров для укрепления морской и береговой обороны. Об этом сообщилапресс-служба правительства Австралии.

"Австралия подарит Украине 14 катеров с жестким корпусом, что подчеркнет постоянную приверженность правительства поддержке Украины в ее защите от незаконного вторжения России", — говорится в сообщении.

В правительстве Австралии уточнили, что эти катера обеспечат быстрые и высокоманевренные морские возможности для Украины.

Там также отметили, что последний раунд военной поддержки, оцениваемый в 14 миллионов австралийских долларов, укрепит морскую и береговую оборону Украины, которая является важной оперативной сферой для Вооруженных сил Украины.

С начала полномасштабного вторжения России Австралия предоставила более 1,3 миллиарда долларов военной поддержки и более 1,5 миллиарда долларов общей поддержки правительства Украины.

Напомним, 16 октября ABC News сообщило, что Австралия передаст Украине почти 50 танков Abrams.

По информации Defense Express Австралия утилизировала вертолеты MRH90 Taipan, которые запрашивала Украина. Киев не смог пополнить арсенал боевой техники из-за одной специфической сделки на мировом рынке вооружений.