Австралия порезала вертолеты MRH90 Taipan, о которых просила Украина и продала на запчасти, — Defense Express

Аналитики рассказали об одной специфической сделке на мировом рынке вооружений, из-за чего Украина не смогла пополнить свой арсенал боевой техники.

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В конце января 2024 стало известно, что Австралия начала утилизацию MRH90 Taipan, а теперь компании Airbus понадобились запчасти этих вертолетов. Такие сообщения появились на фоне скандала: Австралия под разными предлогами отказалась передавать эти вертолеты Украине. Хотя руководство Украины направила запрос австралийским коллегам. Об этом пишет Defense Express.

Исходное положение было следующим: австралийцы решили утилизировать все свои MRH90 Taipan (к слову, это местная локализация NH90), из этих вертолетов можно было бы получить самые важные комплектующие для поддержки других машин на мировом рынке, а таких комплектующих тысячи.

Критически важные элементы, о которых шла речь

При этом не было известно, когда Австралия начала договариваться с Airbus о возможном выкупе комплектующих из MRH90 Taipan.

Аналитики допускают, что Австралия отказалась передавать вертолеты Украины, именно чтобы продать их по деталям.

Специфическая подробность здесь в том, что за счет комплектующих из утилизированных "Тайпанов" производитель NH90 планировал спасать репутацию этих вертолетов, особенно после того, как от этих машин решили отказаться в Швеции и Норвегии, отмечают авторы портала.

Спустя чуть более полугода эта история получила свое развитие.

По данным OSINT-агентства Janes, на сегодня концерн NHI, производящий NH90, уже получил от австралийской стороны 300 из 4 000 выкупленных комплектующих MRH-90 Taipan. Первые поставки начались в сентябре 2024 года.

В комментарии для агентства глава концерна NHI Аксело Алоччио признал, что демонтированные с австралийских вертолетов запчасти уже "используются в широкой программе поддержки" NH90, при этом они продаются по сниженной цене. Так решили проблему нехватки комплектующих к NH90.

Такой формат технической поддержки показателен на фоне предыдущих сообщений о том, что NH90 считался проблемным, но теперь уже есть потенциальные заказы до 100 таких вертолетов, эти контракты могут быть выполнены в течение 18 месяцев, в т. ч. за счет заказов от ближневосточных стран.

Авторы публикации допускают, что было бы выгоднее передать Украине по публичному запросу вертолеты MRH-90 Taipan, таким образом появилась бы новая возможность для получения новых заказов концерна NHI.

Напомним, что у Польши будет крупнейший в ЕС парк вертолетов Apache AH-64.

Также сообщалось, что американцы испытывают орбитальный самолет X-37B.