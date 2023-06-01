Катер "Буча" проекта "Гюрза-М": как ВМС Украины получили восьмой МБАК для операций на воде

Катер "Буча" станет флагманом речной флотилии Сил обороны Украины. Наиболее типичными для МБАК задачами являются: высадка десанта, артиллерийская поддержка фланга войск вдоль речных рубежей, переправа войск и техники через водные рубежи и борьба с переправами противника.

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С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила впечатляющую помощь от западных союзников, в том числе в виде современных видов вооружения, а также образцов, которые имеют репутацию надежного и проверенного годами оружия. Вместе с тем Украина имеет в арсенале и отечественные образцы, которые в нынешней войне могут внести свой вклад в победу на российскими захватчиками. Одним из таких образцов является малый бронированный артиллерийский катер (МБАК), который носит символическое название "Буча". Фокус собрал материал о том как создавался катер, поступил на вооружение ВСУ и как на практике украинские военные могут его применить в контексте контрнаступления.

История проекта 58150 "Гюрза"

После окончания Второй мировой войны на территории Украины две судостроительные верфи в Николаеве и Керчи разрабатывали проекты бронированных артиллерийских катеров, которых еще называли "советские речные танки". Уже к 1967 году ими было выпущено 120 единиц такой техники проекта 1204 "Шмель", но помимо них работы также велись над проектами 1208 "Слепень" и 1248 "Москит".

Уже в годы независимости Украины на николаевском государственном предприятии "Исследовательско-проектный центр кораблестроения", под руководством главного конструктора Сергея Кривко начали работать над проектом канонерской лодки "Гюрза". В феврале 2004 года на частном судостроительно предприятии "Кузница на Рыбальском" были заложены два головных артиллерийских катера проекта 58150, которые получили названия "Джайхун" и "Сайхун" и были спущены на воду в октябре-декабря того же года.

Патрульные катера "Джайхун" и "Сайхун"

Оригинальные имена катера получили из-за того, что их заказчиком выступало правительство Узбекистана, которое стремилось к укреплению охраны государственных границ. При этом финансирование строительства осуществил Госдепартамент США в рамках Международной программы по борьбе с терроризмом, незаконным транспортированием оружия и наркотических средств. Корабли были поставлены на службу на реке Амударья в районе города Термез, где было необходимо вести борьбу с контрабандой оружия и наркотиков на более 150-км участке границы с Афганистаном.

Спустя восемь лет на "Кузнице на Рыбальском" состоялась торжественная церемония закладки двух артиллерийских речных бронекатеров "Гюрза-М" для Военно-морских сил Украины, однако уже в 2013 году появилась информация, что работы над проектами приостановились.

Головной МБАК БК-01 проекта 58150 "Гюрза-М" перед спуском на воду в 2015 году

16 ноября 2014 года командующий ВМС Украины Сергей Гайдук официально заявил, что Минобороны возобновило строительство катеров проекта 58155 "Гюрза-М", а 11 ноября 2015 на воду уже были спущены два катера БК-01 и БК-02, которые затем отправились на испытания.

В общем с 2016 по 2020 были выпущены семь катеров данного проекта: БК-01 "Акерман", БК-02 "Бердянськ", БК-03 "Нікополь", БК-04 "Кременчук", БК-05 "Лубни", БК-06 "Вишгород" и БК-07 "Костопіль".

МБАК "Буча"

Катер заложили в 2019 году по заказу Министерства обороны Украины. Работы предполагалось завершить через четыре месяца, однако уже в декабре 2020 работы были приостановлены. Для будущего катера сформировали корпус, но далее сборку не продолжили.

Через семь месяцев строительство катера все же продолжилось и уже 30 сентября 2021 года "Кузница на Рыбальском" спустила боевой катер на воду. Первоначально он должен был поступить на службу в ВМС, но начало полномасштабного вторжения РФ внесло корректировки в эти планы.

Между тем уже летом 2022 года в ВМС Украины заявили о создании речной флотилии из нескольких дивизионов речных боевых катеров. Командующий ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа по этому случаю заявил, что он был создан по инициативе и поддержке командования Сухопутных войск для чего дооборудовали катерный склад и подготовили людей при поддержке иностранных партнеров.

26 мая 2023 МБАК "Буча" несмотря на активную фазу российско-украинской войны был торжественно введен в состав Военно-морских сил ВСУ. На церемонии присутствовал лично Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, который сообщил, что катер будет входить в состав речной флотилии, созданной в прошлом году в Киевской области.

МБАК "Буча" Фото: АрміяInform

Характеристики МБАК "Буча"

Конструкция

Катера проекта "Гюрза-М" сконструированы с использованием элементов стелс-технологии — машина имеет сильный наклон надстройки и стен с обеих сторон, а в поперечном сечении корпуса она имеет форму плоского шестиугольника. Таким образом конструкция значительно снижает способность радиолокационного отражения. Также у катера есть система защиты от наведения вражеского оружия — для этого есть автоматическая система постановки дымовых и тепловых завес.

Катер выполнен из нескольких основных материалов:

из судовой стали — днище катера, транец, переборки и частично оба борта;

из бронированной стали — башни катера;

из легкого алюминиевого сплава — мачты и мелкие предметы оборудования на борту;

из многослойной, композиционной стали и алюминиевой брони — стены, надстройки и борта на высоте боевого и машинного отделений.

Особенностью катера является наличие фильтрующей системы вентиляции, позволяющей производить операции на зараженных химическим оружием территориях.

Силовая установка

Изначально проект "Гюрза" предполагал установку двух дизельных двигателей украинского производства модели 459K (морская версия двигателя 6ТД, используемого на танках Т-80УД), развивающего мощность 735 кВт каждый. Оба двигателя имеют дистанционное управление непосредственно из рулевой рубки. Позже было принято решение установить два дизельных двигателя "САТ 3406Е" компании Caterpillar общей мощностью 2 000 л.с. Эта силовая установка хорошо себя проявила в ходе испытаний. Так в 2017 году катер прошел 3000 морских миль, потребовав при этом лишь штатного техосмотра.

Двигатели позволяют развивать скорость 28 узлов (52 км/ч), но на спокойной воде его мгновенная скорость может быть достигать 30 узлов (55 км/ч).

Баки рассчитаны на 5 000 кг топлива, что позволяет проходить до 1000 км при скорости в 11 узлов. В зависимости от нагрузки и наличия припасов автономное плавание может составлять от 5 до 7 дней.

Навигация

"Буча" оснащен специально разработанной оптико-электронной системой обнаружения целей Sarmat, часть которой установлена на крыше рубки, датчиками обнаружения лазерного излучения, а также приборами наблюдения и прицеливания в ночное время суток. Мощную систему радиосвязи обеспечивают четыре радиостанции с дальностью действия до 500 км.

В условиях отсутствия береговых ориентиров катер определяет местоположение и прокладывает курс благодаря системам спутниковой навигации, эхолоту и навигационной РЛС "Дельта-М".

Вооружение

Вооружение катера составляют два дистанционно управляемых морских боевых модуля БМ-5М.01 "Катран-М" производства ГП "Николаевский ремонтно-механический завод" (вариант БМ-3 "Штурм" для бронетехники). В стандартную комплектацию одного такого модуля входит 30-мм автоматическая пушка ЗТМ1, 30-мм автоматический гранатомет КБА-117, 7,62-мм пулемет ПКТ и противотанковый ракетный комплекс "Барьер". Катер также оснащен универсальным комплексом управления огнем "Триада" и имеет комплект переносного ЗРК.

ТТХ МБАК проекта 58150 "Гюрза-М"

Длина — 23 м;

Ширина — 4,8 м;

Осадка — 1,0 м;

Водоизмещение — 54 тонны;

Экономичная скорость хода — 12 узлов;

Максимальная скорость хода — 28 узлов;

Дальность плавания — 1000 км;

Автономность — 5-7 суток;

Экипаж — 5 человек;

Вооружение:

два морских боевых модуля БМ-5М.01 "Катран-М";

универсальный комплексом управления огнем "Триада";

Схема катера проекта "Гюрза-М"

Перспективы боевого применения

Следует обратить внимание, что речные флотилии, которые принимали участие в реальных боевых действиях имеют не богатую историю, но их вклад в успешное проведение военных операций нельзя недооценивать. В частности во время Второй мировой войны боевые катера принимали активное участие в так называемом Дунайском десанте, когда тактический десант, высаженный 24 июня 1941 года советской Дунайской военной флотилией на румынским берегу Дуная, должен был захватить плацдарм на земле противника.

Также речной флот участвовал в 1941 году в обороне Пинска, а летом 1944 года Днепровская военная флотилия принимала участие в боевых действиях на реках Припять, Березина и Птичь в рамках операции "Багратион".

В целом речные флотилии того времени должны были содействовать сухопутным войскам в наступлении и обороне, и вести борьбу с артиллерией, танками и пехотой противника в ходе десантных операций.

Наиболее типичными задачами, которые решали флотилии при содействии войскам были:

артиллерийская поддержка фланга войск в обороне и наступлении вдоль речных рубежей;

высадка десанта;

обеспечение переправ войск и техники через водные рубежи;

борьба с переправами противника;

обеспечение продольных войсковых речных коммуникаций.

Кроме того катера обеспечивали охрану при перевозке по рекам стратегических грузов, являясь фактически важной составляющей логистических цепочек.

Что касается применения катеров в условиях современной войны, то эффективность МБАК еще предстоит выяснить. Есть большая вероятность того, что украинские бронекатера примут участие в операциях по захвату плацдармов на оккупированной территории, обеспечивая огневую поддержку при высадке десанта. Кроме того, катера могут контролировать водоемы, препятствуя проникновению диверсионно-разведывательных групп противника.

Таким образом основная задача бронекатеров состоит в патрулирование рек, лиманов, ближних морских зон, а также в защите важных объектов на воде и в прибрежной зоне Украины.