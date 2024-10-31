Берегут от ударов: оккупанты "спрятали" БДК вблизи зернового терминала (фото)

Местные передали, что акваторию Севастопольской бухты патрулируют катера. В ВМС сообщили, что зафиксировали один носитель "Калибров".

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Российские оккупанты "спрятали" свое военное судно в Крыму, прикрыв его маскировочной сеткой. Об этом 31 октября сообщили в Telegram-канале "Крымский ветер".

В Севастополе заметили российский большой десантный корабль проекта 775. Его "спрятали" от ударов ВСУ вблизи причала зернового терминала "Авлита". Для того, чтобы судно было незаметным, его надстройку закрыли маскировочной сеткой. В то же время акваторию Севастопольской бухты патрулируют катера.

Фото обнаруженного жителями Севастополя БДК Фото: Крымский ветер

"Поздно вечером под покровом темноты российские военные переставляют корабли, чтобы уберечь их от ударов ВСУ", — отметили в публикации.

В утренней сводке Военно-морских сил ВСУ говорится, что российские корабли в Черном и Азовском морях отсутствуют. В Средиземном море зафиксировали один носитель "Калибров" общим залпом до 8 крылатых ракет.

Инфорграфика от пресс-службы ВМС ВСУ Фото: Facebook / ВМС ЗС України

В течение суток в интересах России Керченским проливом прошли:

в Черное море — 7 судов, 5 из них продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море — 8 судов, 3 из них двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", — добавили в ВМС.

Напомним, 31 октября в Бердянске прогремели взрывы. Под ударом оказался район порта, где заметили признаки пожара.

ВС РФ накопили на юге 200 тысяч бойцов. Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин 30 октября рассказал, для каких задач враг использует эту живую силу.