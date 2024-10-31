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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Бережуть від ударів: окупанти "сховали" ВДК поблизу зернового термінала (фото)

ВДК, великий десантний корабель, проєкт 775, Ропуха
Фото: VPK.name | Жителі Севастополя помітили прихований ворогом ВДК проєкту 775

Місцеві передали, що акваторію Севастопольської бухти патрулюють катери. У ВМС повідомили, що зафіксували один носій "Калібрів".

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Російські окупанти "сховали" своє військове судно у Криму, прикривши його маскувальною сіткою. Про це 31 жовтня повідомили у Telegram-каналі "Крымский ветер".

У Севастополі помітили російський великий десантний корабель проєкту 775. Його "сховали" від ударів ЗСУ поблизу причалу зернового термінала "Авліта". Для того, щоб судно було непомітним, його надбудову закрили маскувальною сіткою. Водночас акваторію Севастопольської бухти патрулюють катери.

Крим, Севастополь, ВДК, великий десантний корабель Fullscreen
Фото виявленого жителями Севастополя ВДК
Фото: Крымский ветер

"Пізно ввечері, під покровом темряви російські військові переставляють кораблі, щоб уберегти їх від ударів ЗСУ", — зауважили в публікації.

У ранковому зведенні Військово-морських сил ЗСУ йдеться, що російські кораблі у Чорному та Азовському морях відсутні. В Середземному морі зафіксували один носій "Калібрів" загальним залпом до 8 крилатих ракет.

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Інфорграфіка від пресслужби ВМС ЗСУ
Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Протягом доби в інтересах Росії Керченською протокою пройшли:

  • до Чорного моря — 7 суден, 5 з них продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 8 суден, 3 з них рухалися з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", — додали у ВМС.

Нагадаємо, 31 жовтня у Бердянську прогриміли вибухи. Під ударом опинився район порту, де помітили ознаки пожежі.

ЗС РФ накопичили на півдні 200 тисяч бійців. Представник Сил оборони півдня Владислав Волошин 30 жовтня розповів, для яких завдань ворог використовує цю живу силу.