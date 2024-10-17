На Крим полетіли ракети, а Кримський міст у димовій завісі: що відомо, подробиці (фото)
Про вибухи та роботу ППО повідомили відразу в декількох містах, на Севастополь відбулась масована атака, а Кримській міст перекрили.
В четвер, 17 жовтня, в Севастополі о 15:07 оголошено про ракетну небезпеку. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Згодом стало відомо про можливі пуски ракет, ймовірно Storm Shadow.
"Орієнтовний час підльоту до Криму 15:15", — йдеться у повідомленні.
Т. зв. "губернатор" Севастополя оголосив повітряну тривогу. В місті одразу ж зупинили рух громадського транспорту. О 15:15 стало відомо про роботу ППО в місті. О 15:16 місцеві повідомили про вибухи.
"Масована атака дронів на Севастополь відбувається прямо зараз", — пишуть деякі пабліки.
Роботу ППО зафіксовано й в Керчі. У зв'язку з ракетною небезпекою також перекрили Кримській міст. Його прикрили димовою завісою.
"Дим у Керченській протоці — засоби маскування", — йдеться в одному із повідомлень.
Були чутні вибухи й в Джанкої. Також повідомлялось про закриття місцевого КПП.
На момент написання новини офіційних коментарів ні від української влади, ні від російської не надходило.
Нагадаємо, у ніч на 9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи у Сакському та Чорноморському районах. Тоді окупанти розповідали про збиття ракети над півостровом, а місцеві мешканці скаржилися на стрілянину.
Також зазначимо, що потужні вибухи в Криму пролунали 7 жовтня. Тоді на аеродромах "Бельбек" і "Саки" виникла пожежа, також загорілась найбільша за обсягами перевалки нафтобаза у Феодосії.