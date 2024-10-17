На Крим полетіли ракети, а Кримський міст у димовій завісі: що відомо, подробиці (фото)

Про вибухи та роботу ППО повідомили відразу в декількох містах, на Севастополь відбулась масована атака, а Кримській міст перекрили.

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В четвер, 17 жовтня, в Севастополі о 15:07 оголошено про ракетну небезпеку. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Згодом стало відомо про можливі пуски ракет, ймовірно Storm Shadow.

"Орієнтовний час підльоту до Криму 15:15", — йдеться у повідомленні.

Т. зв. "губернатор" Севастополя оголосив повітряну тривогу. В місті одразу ж зупинили рух громадського транспорту. О 15:15 стало відомо про роботу ППО в місті. О 15:16 місцеві повідомили про вибухи.

"Масована атака дронів на Севастополь відбувається прямо зараз", — пишуть деякі пабліки.

Робота ППО в Севастополі Фото: Крымский ветер

Роботу ППО зафіксовано й в Керчі. У зв'язку з ракетною небезпекою також перекрили Кримській міст. Його прикрили димовою завісою.

"Дим у Керченській протоці — засоби маскування", — йдеться в одному із повідомлень.

Димова завіса над Кримським мостом Фото: Крымский ветер

Були чутні вибухи й в Джанкої. Також повідомлялось про закриття місцевого КПП.

На момент написання новини офіційних коментарів ні від української влади, ні від російської не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи у Сакському та Чорноморському районах. Тоді окупанти розповідали про збиття ракети над півостровом, а місцеві мешканці скаржилися на стрілянину.

Також зазначимо, що потужні вибухи в Криму пролунали 7 жовтня. Тоді на аеродромах "Бельбек" і "Саки" виникла пожежа, також загорілась найбільша за обсягами перевалки нафтобаза у Феодосії.