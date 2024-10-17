На Крым полетели ракеты, а Крымский мост в дымовой завесе: что известно, подробности (фото)

О взрывах и работе ПВО сообщили сразу в нескольких городах, на Севастополь произошла массированная атака, а Крымский мост перекрыли.

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В четверг, 17 октября, в Севастополе в 15:07 объявлено о ракетной опасности. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Впоследствии стало известно о возможных пусках ракет, вероятно Storm Shadow.

"Ориентировочное время подлета в Крым 15:15", — говорится в сообщении.

Т.н. "губернатор" Севастополя объявил воздушную тревогу. В городе сразу же остановили движение общественного транспорта. В 15:15 стало известно о работе ПВО в городе. В 15:16 местные сообщили о взрывах.

"Массированная атака дронов на Севастополь происходит прямо сейчас", — пишут некоторые паблики.

Работа ППО в Севастополе Фото: Крымский ветер

Работа ПВО зафиксирована и в Керчи. В связи с ракетной опасностью также перекрыли Крымский мост. Его прикрыли дымовой завесой.

"Дым в Керченском проливе — средства маскировки", — говорится в одном из сообщений.

Дымовая завеса над Крымским мостом Фото: Крымский ветер

Были слышны взрывы и в Джанкое. Также сообщалось о закрытии местного КПП.

На момент написания новости официальных комментариев ни от украинских властей, ни от российских не поступало.

Напомним, в ночь на 9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в Сакском и Черноморском районах. Тогда оккупанты рассказывали о сбивании ракеты над полуостровом, а местные жители жаловались на стрельбу.

Также отметим, что мощные взрывы в Крыму прогремели 7 октября. Тогда на аэродромах "Бельбек" и "Саки" возник пожар, также загорелась крупнейшая по объемам перевалки нефтебаза в Феодосии.