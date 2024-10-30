"Перенести війну за Дніпро": для чого Росія тримає до 200 тисяч солдатів на півдні України

Захоплення Вугледара дає змогу Росії створювати і забезпечувати військові резерви в Криму, на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Але Москва застрягла в проблемі з Курською областю і Донбасом. Фокус з'ясував, чи буде відкриття південного фронту.

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Російська армія накопичила на півдні України серйозне угруповання. Майже 200 тисяч солдатів розподіляються відповідно до нарощування зусиль і утримання оборони. На кількох ділянках загарбники створюють малі групи до 10 осіб для штурмів, але створення великих наступальних угруповань поки не фіксується, заявив 30 жовтня представник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Крім цього, ворог збирає бронетехніку для підтримки штурмових груп. Істотних просувань на півдні ЗС РФ не показали, але кілька днів тому вони "вклинилися" на невелику відстань в оборону ЗСУ біля села Левадне на Врем'євському виступі. Водночас команда аналітиків DeepState 27 жовтня заявляла про окупацію Левадного.

За словами Волошина, росіяни активніше атакують у бік Запорізької області після захоплення Вугледара. ЗСУ продовжують стабілізувати обстановку в регіоні.

З огляду на кількість зосереджених військ, Росія може готувати наступ не тільки на Донбасі, а й на Запорізькому напрямку. У процес підготовки входить і розвезення по полігонах додаткового особового складу, попереджав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Спроби атак у районі Великої Новосілки — вже провісник наступу і не варто чекати його початку обов'язково біля Роботиного. Росіяни закривають проїзд дорогою з Бердянська в Токмак під прикриттям перегону будівельної техніки. Але в реальності нею доставлятимуть солдатів із полігонів до лінії фронту, вказує радник мера.

Російські ЗМІ також пишуть про активізацію бомбардувань на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Часто можна побачити застосування важких авіаційних бомб ФАБ-500.

За словами співзасновника аналітичного проєкту DeepState Романа Погорілого, реальну кількість російських військ на півдні України відстежити складно. Відомо, що в районі Покровська, Мирнограда, Курахового і Торецька угруповання ЗС РФ налічує до 70 000 солдатів, а біля Куп'янська — приблизно 40 000.

"Очевидно, 200 000 солдатів зібрали в Криму і на інших зайнятих територіях. Катастрофа буде, якщо всі вони опиняться в районі Оріхова, але поки їх розподілили по лінії від Очакова до Бердянська. Потрібно розуміти, що з цього обсягу когось розмістили на передових ділянках, інші сидять у Криму, чекають ротації тощо. Наступальні загони створюються поблизу лінії зіткнення і все це простежується", — розповідає він Фокусу.

ЗС РФ стали активніше атакувати в бік Запорізької області після захоплення Вугледара

У Херсонській і Запорізькій областях команда DeepState не бачить значної активізації ворожих резервів. У районі Роботиного штурми проходять практично постійно.

Втратили Вугледар: чому РФ безперешкодно накопичує сили на півдні?

Небезпеку атак із Запорізького напрямку підтверджують і опитані Фокусом військові аналітики. Через порт у Маріуполі військові вантажі активно завозилися ще із серпня 2024 року. Але в липні чисельність особового складу на окупованих територіях регіону оперативне угруповання військ "Таврія" оцінювало під 90 000 осіб.

"На території Криму ще близько 15 000 військових, звідки дані про 200 000 окупантів — невідомо. З огляду на ситуацію на Донбасі, логічніше 100 000 перекинути під Покровськ або в Курську область", — каже Фокусу полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Причина, чому росіяни безперешкодно накопичують війська на півдні України полягає у втраті Вугледара. ЗСУ не можуть більше вражати артилерією залізниці на півдні Донецької області, зокрема Волновасі. Наразі рано говорити про масштабну атаку в Запорізькій області, оскільки головною метою осінньої кампанії ЗС РФ стало просування на Покровському і Курахівському напрямках.

"Попереду у Москви вирішення питання з Курським плацдармом і Донбасом. Паралельні процеси на інших фронтах можуть бути, але чи вистачить ресурсів? Активні бої зараз ідуть на Куп'янсько-Лиманському напрямку для загроз Краматорську і Слов'янську", — додав Селезньов.

"Тисячі порізів" біля Запоріжжя: до чого варто готуватися

Не можна виключати, що на Запорізькому напрямку росіяни застосують тактику "тисячі порізів" — різко активізувати бойові дії для відволікання Сил оборони України від Донбасу, міркує військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Донецький фронт все ж став основним напрямком ударів ЗС РФ. На Куп'янському напрямку гаряче, там створюється ударне угруповання флангового охоплення з півдня. У районі Роботиного і Малої Токмачки посилено працюють ПКС РФ. Завдання південного фронту — показати можливість перенесення театру бойових дій за Дніпро", — пояснює експерт.

Погодні умови, на думку Снєгирьова, знизять інтенсивність дронових атак, що водночас погіршить оборонні спроможності ЗСУ. Але водночас впаде й активність ПКС Росії.

Чиновники зі свого боку обіцяють скоро побудувати третю лінію фортифікацій у Запорізькій області. За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, регіон потрібно перетворити на фортецю.

"Перше завдання, яке було надано, військовими було виконано в середині літа. Поки що ми продовжуємо спільно вже з військовими будувати другу, третю лінії і оборону", — сказав він.

Федоров підкреслив, що фортифікації постійно модернізують, і якщо раніше їхня основа полягала в укритті від КАБ і артилерії, то зараз продумують захист від дронів.

Нагадаємо, Іван Федоров закликає жителів Запорізької області готуватися до повних блекаутів узимку. Голова ОВА радить людям розраховувати на те, що електрики взагалі не буде.

Фокус раніше аналізував наслідки прориву армії Росії на Донбасі. Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко говорив прямо: "фронт на Донбасі посипався".