"Нащупать слабые места в нашей ПВО": Игнат рассказал о цели дроновых атак ВС РФ (видео)

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, мобильные огневые группы работают все лучше, они более эффективны в сбивании "Шахедов".

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В ночь на 25 ноября силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить почти все 75 БПЛА, которыми Вооруженные силы Российской Федерации пытались наносить удар по территории нашего государства. Эта вражеская атака имела несколько главных задач. Об этом рассказал представитель командования Воздушных ВСУ Юрий Игнат в эфире 24 Канала.

Чего хочет достичь противник

В последнее время воздушные тревоги в Украине существенно увеличились во времени. Не исключением стала ночь на 25 ноября — сигнал об опасности длился шесть часов. Противник пытается совершенствовать маршруты своих средств для того, чтобы поражение целей было более существенным.

"Каждый дрон нацелен на свою цель и имеет свой маршрут, который ему проложили накануне атаки. Он идет по тому маршруту и поражает или не поражает свою цель", — рассказал представитель ПС ВСУ.

Как ВС РФ изменили тактику

Теперь ВС РФ изменили тактику. И прежде чем долететь до своей цели, беспилотник может "наматывать круги" — облетать области, возвращаться, кружить в разные стороны.

"Это делается с целью нащупать слабые места в нашей противовоздушной обороне, посмотреть, насколько эффективным будет этот новый маршрут, который проложили. Но цель остается целью — уничтожить какой-то объект, куда его направили, поразить его и так далее", — пояснил Юрий Игнат.

К тому же такие относительно дешевые средства, как дроны, направляют также, чтобы истощить систему ПВО. Враг делает это и во время точечных, и во время массированных атак.

Работа огневых групп ВСУ

Спикер отметил, что мобильные огневые группы работают все лучше: "На них мы возлагаем больше надежд именно в сбивании "Шахедов". Ракеты, как видите, враг придержал на некоторое время, в большом количестве их не применяет. Но стоит готовиться к вызовам, когда враг может и ракетную атаку проводить. Здесь уже нам уже понадобятся зенитные управляемые ракеты, для того чтобы более эффективно работать именно по ракетам. Мобильные группы более эффективны для "Шахедов" в конце концов".

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Массированная атака на Украину: что известно

В ночь на 25 ноября российские войска выпустили по Украине рекордное количество ударных БПЛА — 75 единиц. Основное направление удара — Киев. Украинская столица подверглась наибольшей атаке. Ударные беспилотники зафиксировали и в других регионах. Как сообщили в Силах обороны юга Украины, над Кировоградщиной сбили два ударных дрона, над Николаевщиной — один. Работала ПВО и в Сумской, Днепропетровской, Запорожской областях.

Напомним, 21 ноября в Воздушных силах ВСУ заявили, что украинские Shahed могут наносить удары по РФ. По словам спикера Воздушных сил, то, что Украина может наносить удары по РФ — не подлежит сомнению. Есть также средства, переданные партнерами, которыми наносятся удары по оккупированным территориям.