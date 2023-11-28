Росія покращує свої ударні безпілотники, але й Україна не беззахисна, — Newsweek

За словами журналістів, РФ уже створює БПЛА з вуглецевого волокна. Такі дрони можуть поглинати радіолокаційні сигнали, що ускладнює роботу сил ППО.

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Росія старанно працює над оновленням свого парку безпілотників. Вона хоче наздогнати Україну, яка вже завоювала лідерство в протистоянні дронів. Про це пише видання Newsweek.

За словами журналістів, Кремль готується до зими, а тому намагається вдосконалити дешеві, але ефективні БПЛА.

Науковий співробітник факультету військових досліджень Королівського коледжу Лондона Марія Мирон сказала, що Росія дещо відстає у виробництві дронів, але поступово наздоганяє Україну.

Видання зазначило, що кілька днів тому в Україні було збито новий, темний безпілотник, який було виготовлено з вуглецевого волокна. Такі БПЛА можуть поглинати радіолокаційні сигнали, що ускладнює роботу сил ППО.

За словами аналітиків, така модифікація робить дрон більш скритним. Але є й інші ризики. Приміром, як сказав експерт Стів Райт, вуглецеве волокно може знизити вагу апарата, а тому в нього з'явиться можливість нести більше вибухівки.

Військовий експерт Девід Гемблінг сказав журналістам, що також можуть бути вдосконалені системи наведення, щоб їх було важче глушити.

"Ми знаємо, що Росія прагне виробляти їх (дрони, — ред.) на місці, а не імпортувати з Ірану, і вже з'явилися деякі ознаки заміни деталей на компоненти російського виробництва", — сказав він. — сказав він.

Експерт заявив, що достатня кількість зенітних гармат Gepard і великокаліберних кулеметів може захистити об'єкти, які піддаються нападу ударних дронів. Саме цим і займається Україна.

"Двигун дрона може бути тихішим, а дрон може мати більш темне забарвлення, але поки це, по суті, той самий тип дрона, його все одно можна ідентифікувати і в кінцевому підсумку збити", — сказав Гемблінг.

Нагадаємо, що представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав, якою буде тактика ЗС РФ в обстрілах взимку. За його словами, російські війська накопичують ракети останні два місяці, а також готують дрони у великій кількості.