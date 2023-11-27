ЗСУ збивають дрони росіян системами "Оберіг": експерт попередив, чим це небезпечно (відео)

Пристрій може збивати російські безпілотники, проте українські військові можуть видати своє місце розташування і загинути після нової атаки окупантів.

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Український військовий 68-ї окремої єгерської бригади Збройних сил України за допомогою вітчизняної антидронової системи "Оберіг" зумів посадити три російські дрони-камікадзе. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі підрозділу в суботу, 25 листопада.

На відеокадрах український боєць спочатку показує свій "робочий інструмент" — антидронову систему — а пізніше знімає на камеру результати роботи техніки. Це безпілотники-самогубці, які по позиціях українських військових запустили російські оператори БПЛА. Військовий за допомогою української розробки зміг приземлити три такі небезпечні безпілотники.

Що собою являє антидронова система "Оберіг"

Як інформує сайт розробників техніки, "Оберіг" приглушує тільки сигнали, що надходять від вхідного джерела. Це дає змогу уникнути непередбачених перешкод, незалежно від їхнього походження. При розробці враховувалися критичні обставини, особливо в ситуаціях, де можливі нальоти БПЛА, наприклад, в аеропортах, військових або правоохоронних операціях.

Ця антидронова система протидіє всім комерційним моделям БПЛА, зокрема, коптерам DJI Mavic, Matrice, Autel тощо, бореться з FPV-камікадзе різного типу та включає 5 діапазонів частот.

Технічні характеристики системи "Оберіг":

потужність — 120 Вт;

робоча відстань — до 2500 м;

час роботи акумулятора — до 2 год;

вага — 4 кг;

робоча температура — від -20°C до +60°C;

ціна — 147,6 тис грн.

Такий вигляд має українська антидронова система "Оберіг" Фото: Lighttech

Ризики застосування "Оберега"

Зазначимо, що про особливості застосування на полі бою цієї військової техніки написав український експерт у сфері радіоелектроніки Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі в неділю, 26 листопада. За його словами, "Оберіг" — це окопний засіб РЕБ зі спрямованими антенами невисокої потужності, а його ефективність саме проти FPV-дронів невелика і залежить від багатьох чинників, тож і працювати з ним потрібно вкрай обережно. Українські військові можуть легко видати свою позицію невчасно увімкнувши систему, після чого окупанти можуть вбити оператора, одночасно атакувавши БПЛА з різних боків.

"Дорогі військові колеги, не здумайте бігати по полю, полюючи на FPV. Ви й доби не проживете. Тактика роботи з такими пристроями (аналог рушниці) полягає в ретельному укритті на позиції та роботі по FPV, яке за збігом обставин летить на Вас у межах візуального контакту. Максимальний результат Ви отримаєте працюючи йому в слід після прольоту", — пояснив Сергій "Флеш".

Цей аналог антидронової рушниці, за словами експерта, вимагає обережності в роботі Фото: Lighttech

Він також додав, що подібну тактику вже використовують російські військові. Вони розміщують бійців із такими пристроями вздовж лінії фронту, створюючи таким чином довгий ланцюжок захисту.

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Нагадаємо, на початку листопада українські військові завдяки антидроновій рушниці знешкодили 4 російських FPV-дрони в Запорізькій області. Три дрони втратили керування під дією відповідної техніки. Згодом вони здетонували під час приземлення. Ще один дрон залишився неушкодженим. Після цього незначного технічного обслуговування використовуватиметься вже українськими захисниками.

Також ми писали, що боєць ЗСУ в березні розповів про досвід використання антидронової рушниці. За словами оператора під псевдонімом "Генерал", освоїти пристрій можна всього за тиждень, а потім потрібно тільки брати коптер у приціл і перехоплювати управління на себе. Усе, що треба знайти, за його словами, це принцип роботи, робочі частоти і діапазон рушниці. Для застосування потрібно кілька хвилин, після чого можна цілитися на квадракоптер, щоб "приземлити" його.