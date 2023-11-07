Завдяки антидроновій рушниці знешкодили 4 російські FPV-дрони на Запоріжжі (фото)

Три дрони втратили керування під дією антидронової рушниці, а ще один БПЛА — залишився неушкодженим.

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Прикордонники знешкодили чотири російських FPV-дрони на Запорізькому напрямку. Про це повідомили у Telegram Державної прикордонної служби України.

Три дрони втратили керування під дією відповідної техніки. Згодом вони здетонували під час приземлення.

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Ще один дрон залишився неушкодженим. Після цього незначного технічного обслуговування використовуватиметься вже українськими захисниками.

Застосування антидронових рушниць у війні з РФ

Прикордонник на псевдо "Мисливець" знищив десятки російських безпілотників з антидронової рушниці. Техніка впливає на WI-FI з'єднання ворожих дронів та функціонує на відстані до 3 тисяч метрів. Він розповів, що його головне завдання – знищувати ворожі БПЛА. Він отримує відповідну інформацію щодо ймовірної локації перебування такої техніки та застосовує антидронову рушницю.

Боєць ЗСУ у березні розповів про досвід використання антидронової рушниці. Зі слів оператора на псевдо "Генерал", освоїти пристрій можна лише за тиждень, а потім потрібно лише брати коптер у приціл та перехоплювати керування на себе. Все, що треба знайти, з його слів, це принцип роботи, робочі частоти та діапазон рушниці. Для застосування потрібно кілька хвилин, після чого можна цілитися на квадракоптер, щоб "приземлити" його.

Нагадаємо, підрозділ Wild Division 7 листопада застосував FPV-дрон та уразив ЗРК "Стрела-10". Застосування FPV-дронів, які придбані на кошти звичайних українців, дає свій ефект щодо знищення небезпечних систем ППО.