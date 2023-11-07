Благодаря антидроновому ружью обезвредили 4 российских FPV-дрона в Запорожской области (фото)

Три дрона потеряли управление под действием антидронового ружья, а еще один БПЛА — остался невредимым.

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Пограничники обезвредили четыре российских FPV-дрона на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Telegram Государственной пограничной службы Украины.

Три дрона потеряли управление под действием соответствующей техники. Впоследствии они сдетонировали во время приземления.

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Еще один дрон остался невредимым. После этого незначительного технического обслуживания будет использоваться уже украинскими защитниками.

Применение антидронных ружей в войне с РФ

Пограничник под псевдонимом "Мисливець" уничтожил десятки российских беспилотников из антидронового ружья. Техника влияет на WI-FI соединения вражеских дронов и функционирует на расстоянии до 3 тысяч метров. Он рассказал, что его главная задача — уничтожать вражеские БПЛА. Он получает соответствующую информацию о вероятной локации пребывания такой техники и применяет антидроновое ружье.

Боец ВСУ в марте рассказал об опыте использования антидронового ружья. По словам оператора под псевдонимом "Генерал", освоить устройство можно всего за неделю, а потом нужно только брать коптер в прицел и перехватывать управление на себя. Все, что надо найти, по его словам, это принцип работы, рабочие частоты и диапазон ружья. Для применения нужно несколько минут, после чего можно целиться на квадракоптер, чтобы "приземлить" его.

Напомним, подразделение Wild Division 7 ноября применило FPV-дрон и поразило ЗРК "Стрела-10". Применение FPV-дронов, которые приобретены на средства обычных украинцев, дает свой эффект по уничтожению опасных систем ПВО.