Ни одна "птичка" не уцелеет: военнослужащий из антидронового ружья сбил десятки БПЛА (видео)
Техника влияет на WI-FI соединение вражеских беспилотников и функционирует на расстоянии до 3 тысяч метров.
Пограничник под псевдонимом "Мисливець" уничтожил десятки российских беспилотников из антидронового ружья. Об этом сообщила 21 апреля пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram.
Оператор отметил, что его главная задача – уничтожать вражеские БПЛА. Он получает соответствующую информацию о вероятной локации нахождения такой техники и применяет антидроновое ружье.
"Она выходит на чистоту, производит разрыв WI-FI соединения с их беспилотником", – заявил военный.
Как отметил боец, работает такое устройство на расстоянии до 3 тысяч метров. Также многое зависит от погодных условий.
"Для нас это самые лучшие эмоции, когда работа дает результат", – добавил пограничник.
Напомним, 6 апреля боец ВСУ под псевдонимом "Генерал" прокомментировал использование антидронового ружья. Он рассказал, что для освоения техники не нужно тратить много времени, а для получения основных навыков ему понадобилась всего неделя. По его словам, все, что нужно знать – это принцип работы, диапазон и рабочие частоты ружья. Ему для применения нужно всего несколько минут. "Генерал" отметил, что такая техника литовского производства дальнобойна, но украинский аналог не уступает во всех других характеристиках.
Также в январе бойцы 88 батальона отчитались о получении антидронового ружья стоимостью более 500 тыс. грн от волонтеров из Ривненской и Ивано-Франковской областей. Украинские морпехи с помощью нового антидронового ружья за сутки сумели ликвидировать сразу три российских дрона на территории Одесской области. Военнослужащие смогли приземлить разведывательный, ночной и ударный российский БПЛА, после чего их успешно захватили. Украинские защитники отметили, что каждый сбитый дрон лишает вражеских войск разведывательных данных, а также возможности корректировать артиллерийский огонь и сбрасывать боеприпасы с воздуха.