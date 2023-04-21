Жодна "пташка" не вціліє: військовослужбовець з антидронової рушниці збив десятки БПЛА (відео)

Техніка впливає на WI-FI з'єднання ворожих безпілотників та функціонує на відстані до 3 тисяч метрів.

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Прикордонник на псевдо "Мисливець" знищив десятки російських безпілотників з антидронової рушниці. Про це повідомила 21 квітня пресслужба Державної прикордонної служби України у Telegram.

Оператор зазначив, що його головне завдання – знищувати ворожі БПЛА. Він отримує відповідну інформацію щодо ймовірної локацїі перебування такої техніки та застосовує антидронову рушницю.

"Вона виходить на чистоту, робить розрив WI-FI з'єднання з їхнім безпілотником", – заявив військовий.

Як зазначив боєць, працює такий пристрій на відстані до 3 тисяч метрів. Також чимало залежить від погодних умов.

"Для нас це найкращі емоції, коли робота дає результат", – додав прикордонник.

Нагадаємо, 6 квітня боєць ЗСУ на псевдо "Генерал" прокоментував використання антидронової рушниці. Він розповів, що для освоєння техніки не потрібно витрачати багато часу, а для отримання основних навичок йому знадобився усього тиждень. З його слів, усе, що потрібно знати — це принцип роботи, діапазон та робочі частоти рушниці. Йому для застосування потрібно лише кілька хвилин. "Генерал" зазначив, що така техніка литовського виробництва далекобійна, але український аналог не поступається у всіх інших характеристиках.

Також у січні бійці 88 батальйону прозвітували стосовно отримання антидронової рушниці вартістю понад 500 тис. грн від волонтерів з Рівненської та Івано-Франківської областей. Українські морпіхи за допомогою нової антидронової рушниці за добу зуміли ліквідувати одразу три російські дрони на території Одеської області. Військовослужбовці змогли приземлити розвідувальний, нічний та ударний російський БПЛА, після чого їх успішно захопили. Українські захисники зазначили, що кожен збитий дрон позбавляє ворожі війська розвідувальних даних, а також можливості коригувати артилерійський вогонь та скидати боєприпаси з повітря.