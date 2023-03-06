Посадив уже 6 "пташок": боєць ЗСУ розповів про досвід використання антидронової рушниці (фото)

За словами оператора з позивним "Генерал", освоїти пристрій можна лише за тиждень, а потім потрібно лише брати коптер у приціл та перехоплювати керування на себе.

Related video

Українські військові мають на озброєння антидронові рушниці, щоб протидіяти російським невеликим дронам. У репортажі АрміяInfrom боєць ЗСУ із позивним "Генерал" розповів про досвід використання пристрою.

"Генерал" каже, що для освоєння антидронової рушниці не потрібно багато часу, він освоїв пристрій за тиждень. Все, що потрібно знати — це принцип роботи, робочі частоти та діапазон рушниці. Для застосування потрібно кілька хвилин, після чого можна цілитися на квадракоптер, щоб "приземлити" його. При цьому військовий зазначає, що вони мають як українські пристрої, так і литовські. Литовський аналог більш далекобійний, а в решті українська антидронова рушниця ні чим не гірша.

Військовий стверджує, що антидроновою рушницею українського виробництва він посадив уже 6 російських "пташок", які стали трофеями для одного з підрозділів аеророзвідки ЗСУ. Якусь частину з дронів не вдається забрати, оскільки вони далекі від позицій ЗСУ.

Як зазначають у виданні, на роботу антидронової рушниці впливає лише погана погода та артилерійські обстріли, які можуть не дозволити оперативно навести на мету. Для застосування пристрою оператору потрібно зловити в приціл дрон і вийти з укриття.

"Чим ближче підлітає дрон, тим ефективніше його можна перехопити і посадити. Якщо спіймав його в приціл, він уже нікуди не подінеться. Під час роботи моєї рушниці у ворожого пілота пульт втрачає зв'язок із дроном. Були випадки, коли ворог навіть забував уночі вимкнути індикатор освітлення. Їх "пташку" було видно за кілька кілометрів. Я легко зміг її перехопити. Ця ситуація говорити про те, що у противника з наявністю професійних операторів дронів не все гаразд", — каже боєць із позивним "Кіра".

Нагадаємо, 27 лютого бійці ЗСУ захопили російський ударний дрон, який був перехоплений антидроновою рушницею.

27 лютого бійці ЗСУ знищили російську антидронову рушницю ЛПД-801.