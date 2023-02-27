Бійці ЗСУ захопили російський ударний дрон: тепер він атакує окупантів (фото)

Підрозділ під керівництвом командира "Мерліна" успішно полював з антидроновою гарматою Sky Wiper.

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Бійці Територіальної оборони Збройних сил України захопили дрон російської армії та застосовують його проти окупантів. Про це українські військові розповіли виданню "Армія Inform".

Командир підрозділу окремої бригади ТрО старший лейтенант із позивним "Мерлін" розповів, що останнім часом росіяни почали часто запускати квадрокоптери поруч із їхніми позиціями. Спочатку дрони лише вели розвідку, тому військові не звертали на них особливої уваги і не намагалися збити, та й практично не мали змоги це зробити.

[ + – ] Командир підрозділу ТрО із позивним Мерлін Фото: АрміяInform

Але кілька тижнів тому БПЛА почали скидати гранати. Підрозділ розмістився дуже близько до ворожих позицій, у середньому відстань становить лише 250 м, і окупанти щодня робили до десятки таких нальотів. Щоб захиститися, бійці ТрО за допомогою волонтерів та близьких зібрали кошти на антидронову гармату Sky Wiper — вона коштувала приблизно 15 тис. євро.

[ + – ] Боєць ТрО з антидроновою гарматою Sky Wiper Фото: АрміяInform

Вже за кілька днів пристрій прибув з-за кордону до Тернополя, а звідти до підрозділу на передову. Бійці вирішили одразу ж перевірити гармату в дії та вирушили на полювання, незабаром помітили ворожий дрон та успішно його захопили.

"Дрон хитався у повітрі, він був повністю дезорієнтований, тому зачепився за дерева і залишився там. Знизу під ним висіла граната РГД-5. Коли ми переконалися, що він повністю вимкнувся, спилили дерево і забрали БПЛА. Ним виявився квадрокоптер Dji Mavic 3 вартістю близько 100 тис. грн", — розповів Мерлін.

[ + – ] Захоплений дрон DJI Mavic 3 Фото: АрміяInform

Українські військові вивчили безпілотник та виявили, що росіяни використали дуже важку та незручну систему скидання гранат, що знижує ефективність БПЛА. Фахівці переробили дрон, після чого військові під керівництвом Мерліна почали використовувати його проти російських військ.

Раніше писали, що ЗСУ використовують гармату Sky Wiper для "засліплення" БПЛА. Мобільний пристрій від литовської компанії NT-Servise випромінює радіохвилі на 5 км, створюючи перешкоди для керування та навігації. Примітно, що Литва вперше передала українцям такі гармати ще 2021 року.

Нещодавно Фокус представив топ 8 найкращих технологій для боротьби з БПЛА. Сучасні засоби радіоелектронної боротьби дозволяють як знищувати, так і захоплювати ворожі дрони.