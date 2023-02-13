Зброя проти дронів. Топ 8 технологій, які здатні знищити БПЛА ворога

Радари, глушилки, мікрофони, мікрохвильова та лазерна зброя — це пристрої, які здатні не тільки приземлити безпілотники ЗС РФ, але й рознести їх вщент.

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Неодноразово ви зустрічали новини, в яких ішлося про те, що захисники України змогли збити іранський дрон "Шахід", стріляючи по ньому з автомата. Однак у бійців ЗСУ, а також в армій країн-союзниць, є й більш потужна та дієва зброя для боротьби з БПЛА противника. Про те, як функціонує і якою буває зброя проти дронів, розповість Фокус.

Техніка для відстеження дронів

Перш ніж збити БПЛА, його потрібно розпізнати та відстежити. Для цього використовуються різні пристрої, які за своїм функціоналом діляться на пасивні (спостереження, прослуховування) й активні ("промацує" ціль за допомогою відправлення-прийняття сигналу), а також багатофункціональні, здатні виявити безпілотник, класифікувати й ідентифікувати його, здійснювати пошук і відстеження, сповіщати про загрозу, що наближається.

Ті пристрої, які здатні класифікувати дрони, оснащені технологіями, що дозволяють їм не плутати безпілотники з птахами, літаками й іншими об'єктами. Деяке обладнання здатне ідентифікувати конкретну модель дрона або навіть ідентифікувати "цифровий відбиток" пристрою/контролера, наприклад, MAC-адресу (унікальний ідентифікатор, який присвоюється кожній одиниці техніки, підключеної до мережі, — ред.). Поговорімо докладніше про таке обладнання.

Радіочастотні аналізатори

Техніка має у своєму розпорядженні кілька антен для прийому радіосигналів і процесор для аналізу радіочастотного спектру. Її основне завдання — виявлення радіозв'язку між дроном і його контролером.

Деякі системи здатні визначати найпоширеніші марки та моделі БПЛА, а деякі навіть можуть визначати MAC-адреси обох пристроїв, якщо для зв'язку використовується Wi-Fi. Ця функція корисна, якщо правоохоронцям потрібно буде доводити в суді, що конкретний дрон і контролер були активними.

РЧ-аналізатори коштують відносно недорого, можуть знаходити відразу кілька безпілотників, не потребують ліцензії, деякі моделі здатні визначити положення об'єкта у просторі, проте не завжди працюють коректно, особливо в активних радіочастотних зонах, ефективні на коротких дистанціях.

[ + – ] Принцип дії РЧ-аналізаторів

Акустичні сенсори

Техніка такого типу оснащена безліччю мікрофонів. Вони засікають звук безпілотника і сигналізують про те, в якому напрямі він летить. Більш вдосконалені апарати можуть навіть визначити координати коптера.

Перевагою акустичних сенсорів можливість знаходити автономні БПЛА, тобто, такі, які відправляють і приймають радіосигнали. Часто сенсори застосовуються за поганих погодних умов, коли видимість незадовільна. Для військових акустичний сенсор хороший тим, що швидко розгортається, проте поганий в умовах сильних шумів, та й його "дальнобійність" залишає бажати кращого: 300-500 м. Однак, коли ЗС РФ використовує "Шахіди", — мікрофони не потрібні, тому що двигун шумить досить голосно.

Наприкінці минулого року в Київській області анонсували встановлення акустичних сенсорів, щоб підвищити поінформованість про загрози з повітря. Також українські фахівці розробили систему "Звук" спеціально для відстеження дронів і ракет, які випускають ЗС РФ по території України.

[ + – ] Комплекс "Звук" для виявлення дронів і ракет в Україні Фото: Еспресо

Камери (оптичні сенсори)

Військові переважно використовують інфрачервоні та тепловізійні сенсори, які знайдуть ворожий коптер у темряві та зможуть показати, яку "начинку" він несе. Саме завдяки тепловізійним камерам наші бійці неодноразово вираховували російські ударні дрони. Перешкодою для таких датчиків може стати туман, дощ або снігопад.

Радар

Техніка працює просто — відправляє сигнали на всі 360 градусів, вони "вдаряються" об об'єкти і спрямовуються назад, радар їх приймає і розшифровує. Так, солдати можуть зрозуміти, на якій відстані і в якій стороні перебуває ймовірна загроза. У радарів дуже велика дальність дії, проте більшість з них заточені на пошуки великих апаратів на кшталт літаків і гелікоптерів. Але якщо ударний БПЛА досить великий, то засікти його — не проблема. Плюс ще й у тому, що пристрій може виявити десятки і навіть сотні об'єктів, при тому не важливо, хороша видимість чи ні, день чи ніч.

Так званий доплерівський радар розрізняє швидкість всередині руху тієї чи іншої цілі, тобто дрон він може "впізнати" завдяки пропелерам, що швидко обертаються. У такий спосіб радару простіше відрізнити БПЛА від птаха.

На озброєнні ЗСУ є британські радари від Blighter Surveillance Systems із потужними антенами, що засікають цілі на відстані два десятки кілометрів. Пристрої здатні зафіксувати максимум 700 цілей одночасно, при цьому чітко розпізнавши їх.

[ + – ] Як працюють радари компанії Blighter Surveillance Systems

Як працює антидронова зброя

Антидронова зброя теж буває різних типів, тому що її функціонал відрізняється. Є пристрої, спрямовані на нейтралізацію безпілотника, на його повне знищення, або отримання контролю над ним. У цій статті ми не розглядатимемо таку технологію, як захоплення дрона за допомогою сіток, оскільки на фронті вона не використовується. Також не працює і метод перехоплення комерційних маленьких квадрокоптерів спеціально навченими хижими птахами.

Радіочастотні глушники

Технологія дозволяє "обдурити" дрон для того, щоб перехопити над ним контроль. РЧ-глушник відправляє сигнал, який потужніший за сигнал контролера, але ідентичний йому. БПЛА перемикається на потужнішу хвилю і тоді з ним може статися таке: оператор перехоплює контроль і сам ним керує, пристрій падає, пристрій летить назад, летить у невідомому напрямку.

Глушники не можуть похвалитися великим радіусом дії, також можуть спрацювати як РЕБ та перебити зв'язок своїм же.

Захисники країни активно використовують глушники Dedrone (США), які можуть "переграти" супутники GPS, російської системи ГЛОНАСС, китайської BeiDou, європейської Galileo, працюючи як спуфери (про них ми розповімо нижче, — ред.). Моделі DroneDefender дозволяють українцям перехоплювати контроль над БПЛА російських військ.

[ + – ] Робота РЧ-глушника Dedrone

GPS-spoofer

Як ви вже здогадалися, цей апарат "підміняє" своїм сигналом сигнал, який безпілотник отримує від GPS-супутника (якщо така система використовується для навігації). Пристрої задають інші координати, і він летить у відповідному напрямку. Мінус спуфера в тому, що оператору потрібно бути якомога ближче до об'єкта. І сигнал спуфера здатний заглушити інші, що може стати на заваді військовим, які перебувають на різних позиціях, спілкуватися між собою.

Литовська антидронова рушниця EDM4S Sky Wiper від NT-Servise — хороший інструмент у боротьбі з повітряними цілями. Потужними радіосигналами, які поширюються на 5 км, установка може "приземлити" невеликий БПЛА, створивши сильні перешкоди.

[ + – ] Литовська антидронова рушниця EDM4S Sky Wiper від NT-Servise

Електромагнітна антидронова зброя

Ось ми й дісталися безпосередньо до антидронової зброї. Тож чим вона стріляє? Електромагнітні (мікрохвильові) установки працюють так: пристрій генерує сильний електромагнітний імпульс НВЧ-діапазону (0,3-300 ГГц), якщо в його зоні дії опиниться БПЛА, то він відразу вийде з ладу. Справа в тому, що електромагнітний імпульс здатний не тільки викликати перешкоди (тоді безпілотник може просто впасти на землю, але його електронна "начинка" залишиться неушкодженою), а й зруйнувати електроніку за рахунок підвищення напруги струму. Тоді "начинка" просто згорить. Застосовуючи таку зброю, потрібно переконатися, що імпульс спрямований точно, інакше інша електроніка теж може постраждати.

[ + – ] Робота прототипу мікрохвильової установки Leonidas від Epirus

В армії США незабаром з'явиться пристрій Leonidas від компанії Epirus. Коштуватиме він Пентагону $66 млн, проте у відомстві не скупляться, оскільки мають намір покращити свою систему протиракетної оборони.

Лазерна антидронова зброя

Лазерна антидронова зброя фокусує і стріляє лазерним променем, який, як і у випадку з мікрохвильовою зброєю, "підсмажує" безпілотник зсередини, нейтралізуючи його. Такі пристрої розробляють компанії Lockheed Martin та Raytheon. Також відомо про спільні розробки Lockheed Martin і Rafael (Ізраїль). Компанії об'єднали зусилля, щоб створити антидронову оптичну (лазерну) зброю для посилення системи ППО. Лазерна зброя є й у Китаю. Його виготовляє компанія China Space Sanjiang Group.

[ + – ] Китайська лазерна гармата LW-30

Крім того, що зброя занадто потужна та може пошкодити інші пристрої, вона коштує дуже дорого і зараз вважається експериментальною.

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