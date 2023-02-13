Оружие против дронов. Топ-8 технологий, которые способны уничтожить БПЛА врага

Радары, глушилки, микрофоны, микроволновое и лазерное оружие — это устройства, которые способны не только приземлить беспилотники ВС РФ, но и разнести их в пух и прах.

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Неоднократно вы встречали новости, в которых говорилось о том, что защитники Украины смогли сбить иранский дрон "Шахед", стреляя по нему из автомата. Однако у бойцов ВСУ, а также у армий стран-союзниц, есть и более мощное и действенное оружие для борьбы с БПЛА противника. О том, как функционирует и каким бывает оружие против дронов, расскажет Фокус.

Техника для отслеживания дронов

Прежде чем сбить БПЛА, его нужно распознать и отследить. Для этого используются самые разные устройства, которые по своему функционалу делятся на пассивные (наблюдение, прослушка) и активные ("прощупывает" цель при помощи отправки-принятия сигнала), а также многофункциональные, способные обнаружить беспилотник, классифицировать и идентифицировать его, совершать поиск и отслеживание, оповещать о приближающейся угрозе.

Те устройства, которые способны классифицировать дроны, оснащены технологиями позволяющими им не путать беспилотники с птицами, самолетами и другими объектами. Некоторое оборудование способно идентифицировать конкретную модель дрона или даже идентифицировать "цифровой отпечаток" устройства/контроллера, например, MAC-адрес (уникальный идентификатор, который присваивается каждой единице техники, подключенной к сети, — ред.). Поговорим подробнее о таком оборудовании.

Радиочастотные анализаторы

Техника располагает несколькими антеннами для приема радиосигналов и процессор для анализа радиочастотного спектра. Ее основная задача — обнаружение радиосвязи между дроном и его контроллером.

Некоторые системы способны определять наиболее распространенные марки и модели БПЛА, а некоторые даже могут определять MAC-адреса обоих устройств, если для связи используется Wi-Fi. Данная функция полезна, если правоохранителям нужно будет доказывать в суде, что конкретный дрон и контроллер были активны.

РЧ-анализаторы стоят относительно недорого, могут находить сразу несколько беспилотников, не требует лицензии, некоторые модели способны определить положение объекта в пространстве, однако не всегда работает корректно, особенно в активных радиочастотных зонах, эффективны на коротких дистанциях.

[ + – ] Принцип действия РЧ-анализаторов

Акустические сенсоры

Техника такого типа оснащена множеством микрофонов. Они засекают звук беспилотника и сигнализируют о том, в каком направлении он летит. Более усовершенствованные аппараты могут даже вычислить координаты коптера.

Преимуществом акустических сенсоров является возможность находить автономные БПЛА, т.е. такие, которые не посылают и не принимают радиосигналы. Часто сенсоры применяются при плохих погодных условиях, когда видимость неудовлетворительная. Для военных акустический сенсор хорош тем, что быстро развертывается, однако плох в условиях сильных шумов, да и его "дальнобойность" оставляет желать лучшего: 300-500 м. Однако, когда ВС РФ использует "Шахеды", — микрофоны не нужны, потому что двигатель шумит довольно громко.

В конце прошлого года в Киевской области анонсировали установку акустических сенсоров, чтобы повысить осведомленность об угрозах с воздуха. Также украинские специалисты разработали систему "Звук" специально для отслеживания дронов и ракет, которые выпускают ВС РФ по территории Украины.

[ + – ] Комплекс "Звук" для обнаружения дронов и ракет в Украине Фото: Еспресо

Камеры (оптические сенсоры)

Военные предпочтительно используют инфракрасные и тепловизионные сенсоры, которые найдут вражеский коптер в темноте и смогут показать, какую "начинку" он несет. Именно благодаря тепловизионным камерам наши бойцы неоднократно вычисляли российские ударные дроны. Преградой для таких датчиков может стать туман, сильный дождь или снегопад.

Радары

Техника работает просто — посылает сигналы на все 360 градусов, они "ударяются" об объекты и устремляются обратно, радар их принимает и расшифровывает. Таким образом солдаты могут понять, на каком расстоянии и в какой стороне находится предполагаемая угроза. У радаров очень большая дальность действия, однако многие из них заточены на поиски крупных аппаратов вроде самолетов и вертолетов. Но если ударный БПЛА довольно большой, то засечь его — не проблема. Плюс еще и в том, что устройство может обнаружить десятки и даже сотни объектов, при том не важно, хорошая видимость или нет, день или ночь.

Так называемый доплеровский радар различает скорость внутри движения той или иной цели, то есть дрон он может "узнать" благодаря быстро вертящимся пропеллерам. Таким образом радару проще отличить БПЛА от птицы.

На вооружении у ВСУ имеются британские радары от Blighter Surveillance Systems с мощными антеннами, засекающими цели на расстоянии в два десятка километров. Устройства способны обнаружить максимум 700 целей одновременно, при этом четко их распознав.

[ + – ] Как работают радары компании Blighter Surveillance Systems

Как работает антидроновое оружие

Антидроновое оружие тоже бывает разных типов, так как его функционал различается. Есть устройства, направленные на нейтрализацию беспилотника, на его полное уничтожение, или же на получение контроля над ним. В данной статье мы не будем рассматривать такую технологию, как захват дрона при помощи сетей, так как на фронте она не используется. Также не работает и метод перехвата коммерческих маленьких квадрокоптеров специально обученными хищными птицами.

Радиочастотные глушители

Технология позволяет "обмануть" дрон с тем, чтобы перехватить над ним контроль. РЧ-глушитель отправляет сигнал, который мощнее сигнала контроллера, но идентичен ему. БПЛА переключается на более мощную волну и тогда с ним может произойти следующее: оператор перехватывает контроль и сам им управляет, устройство падает, устройство улетает обратно, улетает в неизвестном направлении.

Глушители не могут похвастать большим радиусом действия, также могут сработать как РЭБ и перебить связь своим же.

Защитники страны активно используют глушители Dedrone (США), которые могут "переиграть" спутники GPS, российской системы ГЛОНАСС, китайской BeiDou, европейской Galileo, работая в качестве спуферов (о них мы расскажем ниже, — ред.). Модели DroneDefender дают возможность украинцам перехватывать контроль над БПЛА российских войск.

[ + – ] Работа РЧ-глушителя Dedrone

GPS-spoofer

Как вы уже догадались, данный аппарат "подменяет" своим сигналом сигнал, который беспилотник получает от GPS-спутника (если такая система используется для навигации). Устройству задают иные координаты, и он летит в соответствующем направлении. Минус спуфера в том, что оператору нужно находиться как можно ближе к объекту. И сигнал спуфера способен заглушить другие, что может помешать военным, находящимся на разных позициях, общаться между собой.

Литовские антидроновые ружья EDM4S Sky Wiper от NT-Servise — хороший инструмент в борьбе с воздушными целями. Мощными радиосигналами, которые распространяются на 5 км, установка может "приземлить" небольшой БПЛА, создав сильные помехи.

[ + – ] Литовские антидроновые ружья EDM4S Sky Wiper от NT-Servise

Электромагнитное антидроновое оружие

Вот мы и добрались непосредственно до антидронового оружия. Итак, чем оно стреляет? Электромагнитные (микроволновые) установки работают следующим образом: устройство генерирует сильный электромагнитный импульс СВЧ-диапазона (0,3-300 ГГц), если в его зоне действия окажется БПЛА, то он тут же выйдет из строя. Дело в том, что электромагнитный импульс способен не только вызвать помехи (тогда беспилотник может просто упасть на землю, но его электронная "начинка" останется невредимой), но и разрушить электронику, за счет повышения напряжения тока. Тогда "начинка" просто сгорит. Применяя такое оружие нужно убедиться, что импульс направлен точно, иначе другая электроника тоже может пострадать.

[ + – ] Работа прототипа микроволновой установки Leonidas от Epirus

В армии США в скором времени появится устройство Leonidas от компании Epirus. Обойдется оно Пентагону в $66 млн, однако в ведомстве не скупятся, так как намерены улучшить свою систему противоракетной обороны.

Лазерное антидроновое оружие

Лазерное антидроновое оружие фокусирует и стреляет лазерным лучом, который, как и в случае с микроволновым оружием, "поджаривает" беспилотник изнутри, нейтрализуя его. Такие устройства разрабатывают компании Lockheed Martin и Raytheon. Также известно о совместных разработках Lockheed Martin и Rafael (Израиль). Компании объединили усилия, чтобы создать антидроновое оптическое (лазерное) оружие для усиления системы ПВО. Лазерное оружие есть и у Китая. Его производит компания China Space Sanjiang Group.

[ + – ] Китайская лазерная пушка LW-30

Кроме того, что оружие слишком мощное и может повредить другим устройствам, оно стоит очень дорого и на данный момент считается экспериментальным.

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