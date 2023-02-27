Бойцы ВСУ захватили российский ударный дрон: теперь он атакует оккупантов (фото)

Подразделение под руководством командира "Мерлина" успешно поохотилось с антидроновым ружьем Sky Wiper.

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Бойцы Территориальной обороны Вооруженных сил Украины захватили дрон российской армии и применяют его против оккупантов. Об этом украинские военные рассказали изданию "Армія Inform".

Командир подразделения отдельной бригады ТрО старший лейтенант с позывным "Мерлин" рассказал, что в последнее время россияне начали часто запускать квадрокоптеры рядом с их позициями. Поначалу дроны лишь вели разведку, поэтому военные не обращали на них особого внимания и не пытались сбить, да и практически не имели возможности сделать это.

[ + – ] Командир подразделения ТрО с позывным Мерлин Фото: АрміяInform

Но несколько недель назад БПЛА принялись сбрасывать гранаты. Подразделение разместилось очень близко к вражеским позициям, в среднем расстояние составляет всего 250 м, и оккупанты ежедневно совершали до десятки таких налетов. Чтобы защититься, бойцы ТрО с помощью волонтеров и близких собрали средства на антидроновое ружье Sky Wiper — оно обошлось примерно в 15 тыс. евро.

[ + – ] Боец ТрО с антидроновым ружьем Sky Wiper Фото: АрміяInform

Уже через несколько дней устройство прибыло из-за границы в Тернополь, а оттуда — к подразделению на передовую. Бойцы решили сразу же проверить ружье в действии и отправились на охоту, вскоре заметили вражеский дрон и успешно его захватили.

"Дрон качало в воздухе, он был полностью дезориентирован, поэтому зацепился за деревья и остался там. Снизу под ним висела граната РГД-5. Когда мы убедились, что он полностью выключился, спилили дерево и забрали БПЛА. Им оказался квадрокоптер Dji Mavic 3 стоимостью около 100 тыс. грн", — рассказал Мерлин.

[ + – ] Завахваченный дрон DJI Mavic 3 Фото: АрміяInform

Украинские военные изучили беспилотник и обнаружили, что россияне использовали очень тяжелую и неудобную систему сброса гранат, снижающую эффективность БПЛА. Специалисты переделали дрон, после чего военные под руководством "Мерлина" начали использовать его против российских войск.

Ранее писали, что ВСУ используют ружье Sky Wiper для "ослепления" БПЛА. Мобильное устройство от литовской компании NT-Servise излучает радиоволны на 5 км, создавая помехи для систем управления и навигации. Примечательно, что Литва впервые передала украинцам такие ружья еще в 2021 году.

Недавно Фокус представил топ-8 лучших технологий для борьбы с БПЛА. Современные средства радиоэлектронной борьбы позволяют как уничтожать, так и захватывать вражеские дроны.