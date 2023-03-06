Посадил уже 6 "птичек": боец ВСУ рассказал об опыте использования антидронового ружья (фото)

По словам оператора с позывным "Генерал", освоить устройство можно всего за неделю, а затем нужно лишь брать коптер в прицел и перехватывать управление на себя.

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Украинские военные имеют на вооружение антидроновые ружья, чтобы противодействовать российским небольшим дронам. В репортаже АрміяInfrom боец ВСУ с позывным "Генерал" рассказал об опыте использования устройства.

"Генерал" говорит, что для освоения антидронового ружья не нужно много времени, он освоил устройство за неделю. Все, что нужно знать — это принцип работы, рабочие частоты и диапазон ружья. Для применения уходит пару минут, после чего можно целиться на квадракоптер, чтобы "приземлить" его. При этом военный отмечает, что у них есть как украинские устройства, так и литовские. Литовский аналог более дальнобойный, а в остальном украинское антидронове ружье ни чем не хуже.

Военный утверждает, что антидроновым ружьем украинского производства он посадил уже 6 российских "птичек", которые стали трофеями для одного из подразделений аэроразведки ВСУ. Какую-то часть из дронов не удается забрать, так как они далеко от позиций ВСУ.

Как отмечают в издании, на работу антидронового ружья влияет только плохая погода и артиллерийские обстрелы, которые могут не позволить оперативно навестись на цель. Для применения устройства оператору нужно поймать в прицел дрон, и выйти из укрытия.

"Чем ближе подлетает дрон, тем эффективнее его можно перехватить и посадить. Если поймал его в прицел, он уже никуда не денется. Во время работы моего ружья у вражеского пилота пульт теряет связь с дроном. Бывали случаи, когда враг даже забывал ночью выключить индикатор освещения. Их "птичку" было видно за несколько километров. Я легко смог ее перехватить. Эта ситуация говорить о том, что у противника с наличием профессиональных операторов дронов не все в порядке", — говорит боец с позывным "Кира".

Напомним, 27 февраля бойцы ВСУ захватили российский ударный дрон, который был перехвачен антидроновым ружьем.

27 февраля бойцы ВСУ уничтожили российское антидроновое ружье ЛПД-801.