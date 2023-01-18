ЗСУ збили відразу три російські БПЛА за допомогою антидронової рушниці (відео)

За словами військових, мобільна рушниця ANTIDRON KVSG-6 у кілька разів збільшує боєздатність підрозділу.

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Українські морпіхи за допомогою нової антидронової рушниці за добу збили одразу три російські дрони в Одеській області. Про це у Facebook прозвітувала пресслужба 88 окремого батальйону морської піхоти.

Військовослужбовці змогли приземлити розвідувальний, ударний та нічний російський БПЛА, після чого їх успішно захопили. Дрон-розвідник, який у батальйоні назвали "найнахабнішим", вже переробили та змусили служити ЗСУ. Морпіхи зазначили, що кожен збитий дрон позбавляє ЗС РФ розвідувальних даних, а також можливості коригувати артилерійський вогонь та скидати боєприпаси з повітря.

"Принаймні над однією з наших позицій відтепер з'явився надійний захисний купол, російські вояки, судячи з панічних радіо перехоплень на нашій ділянці, перебувають у розпачі, а зграї ворожих дронів змушені обходити цей опорник стороною", — поділилася пресслужба.

П'ятого січня 88-й батальйон прозвітував у Facebook про отримання антидронової рушниці вартістю понад 500 тис. грн від волонтерів з Івано-Франківської та Рівненської областей. Обладнання передали одному з десантно-штурмових підрозділів, щоб "у рази" збільшити його боєздатність.

На опублікованому відео військові позували із рушницею ANTIDRON KVSG-6 від української компанії Kvertus. За словами виробника, вона створює спрямовані радіоперешкоди за допомогою спеціальних дискових антен, щоб придушувати сигнали керування та супутникової навігації. Потрапивши під вплив променів, більшість наявних дронів втрачають зв'язок з оператором і падають на землю.

Рушниця виглядає як гвинтівка з майбутнього і застосовується схожим чином — потрібно лише навести ствол у бік ворожого безпілотника і натиснути на кнопку. Вона досить важка, проте мобільна завдяки вбудованому акумулятору. Оператор може використовувати всі доступні частоти або вибирати їх окремо.

Технічні характеристики ANTIDRON KVSG-6

Габарити: 930x280x70 мм

Вага: 7,5 кг

Дистанція придушення: до 1 км.

Система охолодження: радіатори

Час автономної роботи: 30 хв.

Живлення: AC100-240V-DC24-27V

Переважні частоти дистанційного керування: 2.4G WIFI 2400-2500 МГц 20W; 868-912 МГц (860-920 МГц) 25W; 433-434 МГц 20W; 5.8G 5.5-5.9 МГц 4W

Частотні навігації: GPS L2 1227 МГц 15W; GPS L1 + Glonass 1575-1620 МГц 20W.

Напередодні писали, що гармату ANTIDRON KVSG-6 отримала територіальна оборона Києва. Як очікують бійці 242 окремого батальйону, новий засіб допоможе їм захистити столицю від ворожих дронів-камікадзе та розвідників.

У жовтні повідомляли, які антидронові рушниці ЗСУ використовує для боротьби з БПЛА. Окрім вітчизняних KVSG-6 в Україні застосовують закордонні, наприклад, EDM4S Sky Wiper.