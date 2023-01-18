ВСУ сбили сразу три российских БПЛА с помощью антидронового ружья (видео)

По словам военных, мобильная пушка ANTIDRON KVSG-6 в несколько раз увеличивает боеспособность подразделения.

Related video

Украинские морпехи с помощью нового антидронового ружья за сутки сбили сразу три российских дрона в Одесской области. Об этом в Facebook отчиталась пресс-служба 88 отдельного батальона морской пехоты.

Военнослужащие смогли приземлить разведывательный, ударный и ночной российский БПЛА, после чего успешно их захватили. Дрон-разведчик, который в батальоне назвали "самым наглым", уже переделали и заставили служить ВСУ. Морпехи отметили, что каждый сбитый дрон лишает ВС РФ разведывательных данных, а также возможности корректировать артиллерийский огонь и сбрасывать боеприпасы с воздуха.

"По крайней мере, над одной из наших позиций отныне появился надежный защитный купол, русские вояки, судя по паническим радио перехватам на нашем участке, находятся в отчаянии, а стаи вражеских дронов вынуждены обходить этот опорник стороной", — поделилась пресс-служба.

Пятого января 88-й батальон отчитался в Facebook о получении антидроновой пушки стоимостью более 500 тыс. грн от волонтеров из Ивано-Франковской и Ровенской областей. Оборудование передали одному из десантно-штурмовых подразделений, чтобы "в разы" увеличить его боеспособность.

На опубликованном видео военные позировали с ружьем ANTIDRON KVSG-6 от украинской компании Kvertus. По словам производителя, оно создает направленные радиопомехи с помощью специальных дисковых антенн, чтобы подавлять сигналы управления и спутниковой навигации. Попав под воздействие лучей, большинство существующих дронов теряют связь с оператором и падают на землю.

Пушка выглядит как винтовка из будущего и применяется похожим образом — нужно лишь навести ствол в сторону вражеского беспилотника и нажать на кнопку. Она достаточно тяжелая, однако весьма мобильная благодаря встроенному аккумулятору. Оператор может задействовать все доступные частоты или выбирать их по отдельности.

Технические характеристики ANTIDRON KVSG-6

Габариты: 930x280x70 мм

Вес: 7,5 кг

Дистанция подавления: до 1 км

Система охлаждения: радиаторы

Время автономной работы: 30 мин.

Питание: AC100-240V-DC24-27V

Подавляемые частоты дистанционного управления: 2.4G WIFI 2400-2500 МГц 20W; 868-912 МГц (860-920 МГц) 25W; 433-434 МГц 20W; 5.8G 5.5-5.9 МГц 4W

Подавляемые частоты навигации: GPS L2 1227 МГц 15W; GPS L1 + Glonass 1575 -1620 МГц 20W.

Накануне писали, что пушку ANTIDRON KVSG-6 получила территориальная оборона Киева. Как ожидают бойцы 242 Отдельного батальона, новое средство поможет им защитить столицу от вражеских дронов-камикадзе и разведчиков.

В октябре сообщали, какие антидроновые ружья ВСУ использует для борьбы с БПЛА. Кроме отечественных KVSG-6 в Украине применяют зарубежные пушки, например, EDM4S Sky Wiper.