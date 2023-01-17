ТрО Киева получила пушку ANTIDRON KVSG-6 для борьбы с БПЛА: как она работает (видео)

С помощью антидронового ружья военные могут "глушить" почти любые вражеские беспилотники, подавляя сигналы управления и навигации.

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Бойцы 242 Отдельного батальона Территориальной обороны Вооруженных сил Украины из Киева получили на вооружение антидроновое ружье ANTIDRON KVSG-6. Об этом пресс-служба подразделения сообщила в Facebook.

Антидроновую пушку военным передала австрийская сеть автомобильных заправок AMIC Energy, сотрудники которой служат в 242 батальоне ТрО. Отмечается, что в сентябре 2022 года компания подписала с подразделением соглашение о благотворительной помощи.

"Вражеские дроны — это новый вызов для нас, поэтому антидроновая пушка будет очень эффективным средством в борьбе с ними", — прокомментировал младший лейтенант Тарас Пелюх с позывным "Винс".

ANTIDRON KVSG-6 разработала и производит украинская компания Kvertus. Устройство, напоминающее футуристическую винтовку, с помощью дисковых антенн создает направленные радиопомехи, которые подавляют каналы управления и навигации БПЛА, лишая их связи с оператором. По словам разработчиков, ружье может бороться с большинством типов дронов, имеет небольшой вес, легко применяется и переносится благодаря аккумуляторной батарее. Оператор может выборочно задействовать частоты, используя переключатели, а дальность действия зависит от силы сигнала и местоположения оператора БПЛА.

Технические характеристики ANTIDRON KVSG-6

Размеры: 930x280x70 мм

Масса: 7,5 кг

Выходная мощность: 104 Вт

Дистанция подавления: до 1 км

Система охлаждения: радиаторы

Время автономной работы: 30 мин.

Питание: AC100-240V-DC24-27V

Подавляемые частоты дистанционного управления: 2.4G WIFI 2400-2500 МГц 20W; 868-912 МГц (860-920 МГц) 25W; 433-434 МГц 20W; 5.8G 5.5-5.9 МГц 4W

Подавляемые частоты навигации: GPS L2 1227 МГц 15W; GPS L1 + Glonass 1575 -1620 МГц 20W.

В сентябре антидроновые пушки ANTIDRON KVSG-6 получили военные из Житомирской области. Специалисты компании Kvertus показали бойцам, как правильно обращаться с необычным радиоэлектронным оружием и позволила протестировать его на настоящих беспилотниках.

Писали также, каким оружием ВСУ сбивают российские беспилотники. Помимо украинских Antidron KVSG-6 военные используют ружья EDM4S Sky Wiper, DroneDefender, SteelRock Nightfighter.