ТРО Києва отримала гармату ANTIDRON KVSG-6 для боротьби з БПЛА: як вона працює (відео)

За допомогою антидронової рушниці військові можуть "глушити" майже будь-які ворожі безпілотники, придушуючи сигнали керування та навігації.

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Бійці 242 Окремого батальйону Територіальної оборони Збройних сил України з Києва отримали на озброєння антидронову рушницю ANTIDRON KVSG-6. Про це пресслужба підрозділу повідомила у Facebook.

Антидронову гармату військовим передала австрійська мережа автомобільних заправок AMIC Energy, співробітники якої служать у 242 батальйоні ТрО. Наголошується, що у вересні 2022 року компанія підписала з підрозділом угоду про благодійну допомогу.

"Ворожі дрони — це новий виклик для нас, тому антидронова гармата буде дуже ефективним засобом у боротьбі з ними", — прокоментував молодший лейтенант Тарас Пелюх із позивним "Вінс".

ANTIDRON KVSG-6 розробила та виробляє українська компанія Kvertus. Пристрій, що нагадує футуристичну гвинтівку, за допомогою дискових антен створює спрямовані радіоперешкоди, які пригнічують канали керування та навігації БПЛА, позбавляючи зв'язку з оператором. За словами розробників, рушниця може боротися з більшістю типів дронів, має невелику вагу, легко застосовується та переноситься завдяки акумуляторній батареї. Оператор може вибірково задіяти частоти, використовуючи перемикачі, а дальність дії залежить від сили сигналу та розташування оператора БПЛА.

Технічні характеристики ANTIDRON KVSG-6

Розміри: 930x280x70 мм

Маса: 7,5 кг

Вихідна потужність: 104 Вт

Дистанція придушення: до 1 км

Система охолодження: радіатори

Час автономної роботи: 30 хв.

Живлення: AC100-240V-DC24-27V

Переважні частоти дистанційного керування: 2.4G WIFI 2400-2500 МГц 20W; 868-912 МГц (860-920 МГц) 25W; 433-434 МГц 20W; 5.8G 5.5-5.9 МГц 4W

Частотні навігації: GPS L2 1227 МГц 15W; GPS L1 + Glonass 1575-1620 МГц 20W.

У вересні антидронові гармати ANTIDRON KVSG-6 отримали військові з Житомирщини. Фахівці компанії Kvertus показали бійцям, як правильно поводитися з незвичайною радіоелектронною зброєю та дозволила протестувати її на справжніх безпілотниках.

Писали також, якою зброєю ЗСУ збивають російські безпілотники. Крім українських Antidron KVSG-6, військові використовують рушниці EDM4S Sky Wiper, DroneDefender, SteelRock Nightfighter.