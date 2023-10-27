Виявить навіть кулю: військові показали роботу нової антидронової системи LIDS (відео)

Під час випробувань комплекс уразив цілий рій, що складається з понад 30 безпілотників, за допомогою радара KuRFS і ефектора Coyote.

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Компанія Raytheon (RTX) продемонструвала ефективність своєї системи захисту від малих безпілотних літальних апаратів (LIDS) під час літніх випробувань армії США. Про це повідомив засновник Defence Blog Ділан Малясов на своїй сторінці в соцмережі Х (раніше — Twitter) у четвер, 26 жовтня.

Відомо, що міжнародні союзники також були присутні під час цих випробувань, оскільки інтерес до систем Raytheon виявляють не тільки США, а й інші країни світу. Так, армія США активно використовує LIDS для захисту від безпілотників, і компанія Raytheon уклала контракт на оснащення двох армійських дивізій цією системою до жовтня 2022 року. Також було укладено контракти на збільшення кількості стаціонарних і мобільних систем LIDS для підтримки Центрального командування Сухопутних військ США та оснащення третьої армійської дивізії.

Випробування LIDS пройшли успішно

Під час випробувань система захисту LIDS успішно впоралася зі складним роєм із понад 30 безпілотників у стрес-тесті. Система використовує радіочастотний датчик KuRFS компанії Raytheon та ефектори Coyote для виявлення та ураження безпілотників.

"Існують й інші види конфігурацій для боротьби з БПЛА, але LIDS є найнадійнішою в усьому, що стосується виявлення, відстеження, ідентифікації та ураження. Але перевага Coyote і KuRFS у конфігурації LIDS полягає в тому, що вони пройшли ретельні випробування, розгорнуті на театрі воєнних дій і виконують свою роботу", — сказав про технологію керівник напряму по боротьбі з БПЛА в Raytheon Білл Дарне.

У системі LIDS армія інтегрує системи KuRFS і Coyote компанії Raytheon із системою управління і контролю ППО передових районів (FAADC2) компанії Northrop Grumman і системою радіоелектронної боротьби компанії Syracuse Research Corporation для створення інтегрованого рішення LIDS з боротьби із БЛА.

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Що відомо про датчик KuRFS

За словами розробників, цей багатофункціональний радар настільки точний, що здатний виявити 9-мм кулю, водночас хибні спрацьовування і втрачені треки практично відсутні. Радар має можливість стаціонарного (KuRFS) і мобільного (Ku720) розгортання. Точність наведення KuRFS дає змогу розрізняти реальні цілі та перешкоди.

Технічні характеристики ефектора Coyote

Як порівняти з іншими системами, Coyote здатний знищувати безпілотники на великих дальностях і висотах. Кінетичні ефектори Coyote Block 2 і некінетичні ефектори Block 3 уражають поодинокі безпілотники і рої різних розмірів та маневреності. Ефектори Coyote доступні за ціною, що робить їх економічно ефективним засобом боротьби із загрозами, які надходять від БПЛА.

Зазначимо, що LIDS може розгортатися як у вигляді мобільних, так і стаціонарних, переміщуваних платформ. Система може забезпечувати як стаціонарну підтримку установки, об'єкта або майданчика, так і переносну конфігурацію для гнучкості розгортання.

Нагадаємо, дещо раніше український експерт попередив бійців ЗСУ про проблеми РЕБ-захисту від дронів РФ. Ефективність "купольних" систем залежить від багатьох умов, тому бійці завжди ризикують життями. Її можна збільшити, але тоді й ціна зросте в рази.

А наприкінці липня ми писали про те, які системи РЕБ потрібні ЗСУ для захисту від дронів-убивць. Військовим на південному напрямку необхідно почати застосовувати "переносні" системи радіоелектронної боротьби, оскільки традиційні мало ефективні проти FPV-дронів, а також можуть зашкодити й українським безпілотникам. Проти такого типу дронів неефективні антидронові рушниці, адже безпілотник летить зі швидкістю 200 км на годину і оператор просто не встигне відпрацювати по ньому.