На Харківщині ССО скоригували вогонь HIMARS по станції РЕБ "Синица" (відео)

Екіпаж БпАК скоригував та навів по цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу українських військ.

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Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) скоригували вогонь HIMARS по станції РЕБ "Синица". Про це повідомили у Telegram підрозділу.

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Оператори 3-го окремого полку ССО у ході спеціальної розвідки зафіксували наявність техніки РФ на Куп’янському напрямку. Екіпаж БпАК скоригував та навів по цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу українських військ. Внаслідок успішних дій станцію РЕБ було знищено.

"Йдемо далі!" – йдеться у дописі.

Застосування HIMARS на фронті

Комплекс HIMARS ефектно знищив комплекс РЕБ Р-330 "Житель" у День радіотехнічних військ. Знищення ворожої техніки відбулося на Лиманському напрямку. Російські війська залишилися без важливої техніки – автоматизованої станції постановки перешкод.

Наприкінці листопада у Херсонській області ударом HIMARS ліквідували чотирьох поліцейських, які приїхали з РФ. За даними журналістів, основна частина співробітників відділку поліції в селищі Ювілейне — росіяни, які приїхали для роботи на окупованій території. Але серед них і колишні співробітники поліції України.

Система HIMARS 20 листопада ущент рознесла командно-штабну машину Р-149 АКШ. Російські загарбники вирішили штабну машину заховати серед цивільних будинків, але цього зробити їм не вдалося. Оператори 3-го полку ССО зафіксували важливу техніку на Донеччині.

Нагадаємо, 5 грудня військовий Іван Тимочко зазначив, що Бахмут не окупований повністю, адже околиці міста контролюють українські війська, а також під контролем Сил оборони й висоти. Російські загарбники значно активізувалися на Бахмутському напрямку, щоб продемонструвати, що їхнє командування краще за українське.