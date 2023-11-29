У Херсонській області ударом HIMARS ліквідували чотирьох поліцейських, які приїхали з РФ (фото)
За даними журналістів, основна частина співробітників відділення поліції в селищі Ювілейне — росіяни, які приїхали для роботи на окупованій території. Але серед них і колишні співробітники поліції України.
Окупаційна влада в Херсонській області підтвердила загибель чотирьох осіб під час удару в районі населеного пункту Ювілейний. Ними виявилися місцеві "поліціянти". Про це повідомляє ТАРС із посиланням на представників організованої окупаційною адміністрацією поліції.
У повідомленні стверджують, що під час удару HIMARS загинуло четверо людей, і ще 18 було поранено.
28 листопада в селищі Ювілейне, яке розташоване в підконтрольній РФ частині Херсонської області, мала місце атака по будівлі так званого ОМВС РФ "Новокаховський". За інформацією Центру національного опору, під час удару загинули п'ять високопоставлених чиновників.
Також за відомостями журналістів, основна частина співробітників відділення поліції — росіяни, які приїхали для роботи на окупованій території України.
Загиблий 46-річний старший лейтенант поліції Мерген Німгіров працював у "поліції" на посаді "оперативника". Він приїхав із Москви.
36-річна лейтенант юстиції Олена Голодяєва працювала "старшим слідчим" і переїхала на окуповані території з Астрахані. Вона отримала поранення.
36-річний капітан поліції Юрій Панченко, раніше проживав у Ставрополі. Він постраждав.
Постраждала 39-річна підполковник юстиції Аміда Міделашвілі приїхала з Астрахані
Водночас були й колишні співробітники поліції України.
Постраждала внаслідок удару HIMARS 46-річна лейтенант поліції Жанна Хабірова. Вона закінчила Одеську юридичну академію, а у відділі "поліції" була "заступником начальника відділу".
29-річний Микола Трубчанов закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ (ХНУВС). В окупаційній був "оперативником".
Нагадаємо, що адвокат і військовослужбовець Масі Найєм розповів, кого потрібно повернути з фронту і як організувати нову мобілізацію.
Раніше повідомлялося, що журналіст показав наслідки удару HIMARS по розташуванню окупаційного угруповання в Токмаку.
За словами військового оглядача Олександра Коваленка, в Україні є регіони, де ППО жодного разу не збили балістичні ракети. Тривоги через зліт носіїв "Кинджалів" МіГ-31 тривають по кілька годин і оголошуються мало не щодня. Але за 600 днів війни ЗС РФ застосовувала ці ракети лише десять разів.