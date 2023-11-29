В Херсонской области ударом HIMARS ликвидировали четырех полицейских, приехавших из РФ (фото)
По данным журналистов, основная часть сотрудников отделения полиции в поселке Юбилейный — россияне, приехавшие для работы на оккупированной территории. Но среди них и бывшие сотрудники полиции Украины.
Оккупационные власти в Херсонской области подтвердили гибель четырех человек во время удара в районе населенного пункта Юбилейный. Ими оказались местные "полицейские". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей организованной оккупационной администрацией полицию.
В сообщении утверждается, что в ходе удара HIMARS погибли четыре человека, и еще 18 были ранены.
28 ноября в поселке Юбилейное, который находится в подконтрольной РФ части Херсонской области, имела место атака по зданию так называемого ОМВД РФ "Новокаховский". По информации Центра национального сопротивления, при ударе погибли пять высокопоставленных чиновников.
Также по сведениям журналистов, основная часть сотрудников отделения полиции — россияне, которые приехали для работы на оккупированной территории Украины.
Погибший 46-летний старший лейтенант полиции Мерген Нимгиров работал в "полиции" на должности "оперативника". Он приехал из Москвы
36-летняя лейтенант юстиции Елена Голодяева работала "старшим следователем" и переехала на оккупированные территории из Астрахани. Она получила ранение.
36-летний капитан полиции Юрий Панченко, ранее проживал в Ставрополе. Он пострадал.
Пострадавшая 39-летняя подполковник юстиции Амида Миделашвили приехала из Астрахани
Вместе с тем были и бывшие сотрудники полиции Украины.
Пострадавшая в результате удара HIMARS 46-летняя лейтенант полиции Жанна Хабирова. Она закончила Одесскую юридическую академию, а в отделе "полиции" была "заместителем начальника отдела"
29-летний Николай Трубчанов закончил Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД). В оккупационной был "оперативником".
Напомним, что адвокат и военнослужащий Маси Найем рассказал, кого нужно вернуть с фронта и как организовать новую мобилизацию.
Ранее сообщалось, что журналист показал последствия удара HIMARS по расположению оккупационной группировки в Токмаке.
По словам военного обозревателя Александра Коваленко, в Украине есть регионы, где ПВО ни разу не сбили баллистические ракеты. Тревоги из-за взлета носителей "Кинжалов" МиГ-31 длятся по несколько часов и объявляются чуть ли не ежедневно. Но за 600 дней войны ВС РФ применяла эти ракеты лишь десять раз.